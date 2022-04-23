便當店多包一袋紅茶慘被分手 網看條件直呼：求交往

有網友近期分享被分手的經驗，原PO表示，他昨天被交往7年的女友提分手，只因為他在便當店點了60元的便當，想要外帶一袋紅茶，女友稱不能接受貪小便宜的人，因此想要分手，不過，原PO也透露，他省吃儉用已經默默存下25坪公寓，本來想給女友驚喜，卻沒辦法了。此文一出後，不少網友也紛紛要求與原PO交往。

原PO在「Dcard」說，他今年31歲，職業是業務員，與女友交往7年，但昨日與女友買午餐時卻發生爭執，女友與他分別點了110、60元的便當，因為原PO便當配菜只有2樣，所以去盛了2碗湯，希望多盛一點菜，但女友卻面有難色稱，這樣很浪費紙碗、別人也沒得喝。

不過，原PO指出，昨天中午天氣很熱、大鍋湯也沒人動，原本只是想說因為天氣太熱，帶女友吃便當，她才心情很差，因此只好默默喝著便當店的紅茶，因為紅茶好喝，原PO後來又拿了外帶塑膠袋，想要打包，卻直接使女友爆氣。

原PO表示，女友一直說他貪小便宜，點了60元的便當還敢外帶紅茶，但他回應只是因為天氣熱想消暑，而他也當女友面問便當店阿姨可以外帶嗎，對方也相當樂意，因此他也轉頭向女友說了一句「You see」，未料女友直接臉臭，一整晚不跟他說話，隔天早上直接傳訊要求分手，直呼不能接受他這種貪小便宜的人。

「其實我省歸省，但花在她身上的我不會小氣」原PO表示，女友前幾年討論結婚時，他已經默默開始存錢買房，去年底已經交屋一間3房1廳2衛的25坪公寓，這些都是省吃儉用存下來的，本來想給女友驚喜和安穩的生活。原PO感嘆，買便當也是讓女友先選，他付錢，不懂得為何會落到分手的下場。

貼文一出後，網友也紛紛留言，「如果是我知道男友為了我省吃儉用買房子給我，我會很感動欸，直接原地結婚」、「節省跟窮酸有時只是一線之隔，你只是剛好過了那條線」、「感情這種事情都是一件件事情累積來了，相愛容易相處好難啊，感情說散就散」、「真的很難懂，這樣7年算什麼」。

不過，許多網友看到原PO有房，紛紛留言稱，「求交往」、「排一個，如果是我可能會喝好幾杯」、「缺女朋友嗎，這裡這裡選我選我」。