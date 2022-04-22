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新婚妻自稱「小廢物」家事全他包 夫嘆：以為「玩笑話」能退貨嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
有位人夫抱怨妻子在家只追劇、看小說，下班後他還處理大大小小所有家事，讓他心力交瘁。圖為示意圖。 圖片來源/ingimage
有位人夫抱怨妻子在家只追劇、看小說，下班後他還處理大大小小所有家事，讓他心力交瘁。圖為示意圖。 圖片來源/ingimage

結婚之後，家裡總有做不完的家務。有些家庭會由家人會平均分攤，有些家庭經濟許可，會直接外包請專業家政人員處理。有位新婚人夫在靠北婚姻臉書粉絲團發文抱怨每天累癱了，工作養家還要包辦所有家事，妻子在家只會開心追劇、看小說，完全不碰家事，甚至還說「你不是要養我嗎？我要當小廢物」，讓他超傻眼。

原po表示，他結婚7個月，「除了養家外，下班後一堆家事等著我…」包括煮飯、洗碗、吸地、拖地、洗衣、曬衣服等他全都要做。而嬌妻只追劇、看小說，家事一概不做。原PO問她，妻子竟然回「我要當小廢物」。原po說，以為那只是戀愛時的玩笑話，沒想到妻子是認真的。他很沮喪表示該退貨嗎？或是請岳家人來指導她做家務呢？

網友笑，「七天鑑賞期已經過了，不能再退貨嘍」。許多人妻表示羨慕，「我睜眼開始就忙到天黑，每天跟時間賽跑！好羨慕你老婆」、「別人的老公永遠不會讓人失望」、「女人能當小廢物多幸福啊，你是很好的老公啊」、「這種老公來一打」、「一堆男性回家也是這樣，就被認為很正常」。

有人建議開誠布公聊一下，「婚姻是長久的，你應該要好好的跟你老婆談談，就算是蜜月期也差不多了，這樣才能細水長流」、「很嚴肅的告訴她你的想法，夫妻間要互相，不然遲早出問題」、「婚前同居真的相當重要啊」、「溝通，學習，分工，如果對方都不想改變，那就快離婚」。

也有人認為是原ＰＯ的問題，「通常廢物都是慣出來的，婚前你承諾養她讓她當廢物，婚後又怎麼突然改變了，自己的問題自己檢討」、「是你自己選的啊！而且是你自己承諾她的啊」。也有人提出用錢解決問題，「外食、洗碗機、掃地機器人、洗脫烘，一次解決」。

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