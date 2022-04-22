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前線記者告白：國際新聞的苦難目擊現場

老公工作家事兩頭燒求老婆幫分擔 卻被回「人家是女生」遭拒

聯合新聞網 / 綜合報導
一對日本夫妻因為對家事分工上意見不合，因而產生了紛爭。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一對日本夫妻因為對家事分工上意見不合，因而產生了紛爭。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

家務的分擔需要夫妻雙方的協調，若沒有共識就可能成為紛爭的開端。最近日本媒體，就報導了一件這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名「阿健」的39歲男性，妻子和他同齡，並且有兩位分別是9歲和5歲的小孩。由於阿健收入比較高，因此家裡開銷中有七成都是由他負擔。然而相對於此，其他家事卻是五五分攤，讓他覺得有些不平衡。

阿健認為，自己既然賺得比較多，那家事應該可以少做一點，於是就和妻子商量。但是妻子強烈反對，認為「人家是女生」，體力本來就比較差，因此丈夫應該要體諒她，才能顯現屬於男性溫柔的一面，所以不願意調整做家事的比例。

由於阿健的手藝不錯，小孩子們也希望能多吃到爸爸的料理，讓阿健開玩笑表示這樣的話「媽媽會變胖」，婉拒了孩子的請求。但這玩笑卻讓妻子非常生氣，兩人大吵一架，雙方的信任也逐漸崩解。

往後阿健雖然依舊忙於家務事，但妻子卻常以「和朋友聚會」之類的理由，越來越少和一家人聚餐，讓阿健非常困惑，覺得妻子如果有那種餘裕，不如多替家裡盡份心力，否則自己犧牲時間和睡眠照顧一家，恐怕沒那麼容易撐下去。

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