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網傳「5種職業」男人不能嫁 律師揭共通點另曝1行業絕不能碰

聯合新聞網 / 綜合報導
國外一名專門處理離婚案件的律師，根據自身經驗列出「5種職業」男人不能嫁。示意圖／ingimage
國外一名專門處理離婚案件的律師，根據自身經驗列出「5種職業」男人不能嫁。示意圖／ingimage

現代人崇尚自由戀愛，若夫妻倆價值觀不合，相比以往選擇容忍，現在可能會選擇走上離婚這條路。網傳國外一名專門處理離婚案件的律師表示，從事「5大職業」的男人不能嫁，律師李怡貞則點出這些職業的共通點，直言「大多家庭生活只能靠太太獨立精神支撐」。

李怡貞在臉書分享，她提到國外一名專門處理離婚案件的律師，依據自身經驗統計消防員、警察軍人、外科醫生與飛行員等5種職業的男人不能嫁，奉勸女性挑選另一伴時，最好避免上述5種「高度自戀傾向」職業。

不過李怡貞坦言上述言論有點以偏概全，她表示這5種職業也有家庭幸福美滿的例子，前提是「丈夫回到家裡完全脫掉職業的外衣以及身分」。李怡貞指出，上述職業的共通點就是「作息排班都不正常、上班時間不固定」，導致大多家庭生活只能靠太太獨立精神支撐，不過只要丈夫回到家中全力支持太太，該付出的金錢、勞力不吝嗇，仍舊可以維持美滿的家庭生活。

最後，李怡貞分享自身經驗，最不能嫁／娶的職業應該非律師莫屬，至於原因為何？李怡貞表示不多說，「這種事情，自己去嫁／娶，才能體會」。

貼文曝光後，網友紛紛留言分享看法，「相當認同，尤其消防員最不能嫁」、「因為作息排班不固定，配偶也比較難發現異狀」、「只要配偶真正的愛護家庭，願意賺錢養家，基本上就是好對象」、「說得好像其他職業的男人，多麼有責任感、又願意幫忙家務」、「不能因為是什麼職業去斷定家庭會不會幸福，最主要還是要看夫妻間如何相處」。

律師 消防員 警察 軍人 婚姻

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