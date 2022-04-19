她懷孕備受婆婆呵護以為遇上天使 流產卻被說「沒路用」

日前有名女網友分享，自己懷孕期間備受婆婆百般呵護，以為遇上天使婆婆，想不到她意外流產後，婆婆態度一百八十度大變，甚至在得知弟媳懷孕後，就一聲不吭打包行李去照顧對方，讓女網友十分心寒，「讓我不禁覺得婆婆對我好只是因為想要孫子，而不是兒媳 」。

原PO在Dcard描述，她與先生結婚2年終於懷孕，讓一直關心肚子動靜的婆婆非常高興，不僅買許多補品，給她為人母的建議，甚至一起討論孩子的衣服、房間裝飾，「那時候婆婆跟我真的情同姐妹，我還覺得好幸運」。

好景不常，懷孕6個月的原PO某天突然感覺肚子劇痛，由於先生當時到外地出差，只能請婆婆陪同掛急診，在得知小孩沒心跳後，原PO大受打擊，「那時候真的晴天霹靂，對這個孩子已經有感情了，怎麼可以這樣對我，我在回家的計程車上反覆深呼吸，但還是止不住的大哭」。

令人更傷心的是婆婆待人的態度不如從前好，甚至在親戚群組回覆他人疑惑時表示「流產了她沒路用，好不容易懷上卻保不住」，尖銳話語造成原PO二度傷害，且在弟媳懷孕報喜後，婆婆二話不說直接打包行李去照顧，只留下先生幫忙她坐月子。

文章底下許多網友替原PO打抱不平，「換方面想，看清她太棒了，婆婆終於滾出去了，最好永久居留弟媳家」、「我會洗臉婆婆什麼叫沒路用？老娘不是來幫你家生孩子的欸，生孩子只是老娘想生，剛好跟你兒子生而已，關婆婆什麼事啊，莫名其妙」。

也有人勸導媳婦與婆婆終究不是親人，不要把期望設太高，「媳婦終歸是媳婦，傳統家裡很正常，自己要放得下，再好你都是外人」、「婆婆就是婆婆，永遠不會是你媽媽，媽媽有時都會耍白目了，更何況婆婆」、「跟婆婆做表面就好，基本的禮貌有做到讓人沒話說就好」。