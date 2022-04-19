聽新聞
test
0:00 / 0:00
男友偷吃閨密求原諒、辯解理由極可恥 女友叫他吃下衛生紙竟照做
渣男既要出軌，又要扮情深，可以「做到什麼程度」？有台灣女生於討論區發文表示，日前發現交往近3年的男友買裸照兼偷吃她的閨密，她哭着提分手，但男友聲稱出軌只是肉體關係，要求不要分手。女生傷心下說出氣話，如果真的愛她就把擦了眼淚的衛生紙吃掉，沒想到男友居然當場吃掉，讓她驚呆。
該名女生於Dcard討論區以「男友出軌吃衛生紙證明他愛我」為題發文表示，日前揭發男友買裸照，其後又揭發出軌偷吃她的朋友，忍無可忍下約了男友見面，哭著提分手，但男友辯稱「出軌不是不愛，單純只是肉體上的關係」，想對女友作出挽留。
原p氣得失去理智，拿着擦眼淚的衛生紙向男友說「如果真的愛我，就把衛生紙吃掉，發誓不會再雞雞癢」。沒想到男友居然毫不猶豫地吃掉，她十分驚訝，不知應作何反應，不過，最後她還是有堅決地分手。
由於吃衛生紙的畫面太衝擊，讓她不知該如何消化這件事，坦言「真的超怪，交往快3年了，第一次看到這種怪咖」，現在看到衛生紙都有陰影，她問其他網友到底有什麼方法可快點刪除這段記憶。
有人笑說「要吃就吃整包」、「好好笑，畢生無法遺忘的經歷」、「世上無奇不有」、「其實他還蠻有誠意的」、「我前男友劈腿後吃屎求原諒，真心不騙給你參考」，有人指出「沒有什麼好刪除的，趕快尋找下一個能真誠對待妳而你也愛他的人，時間久了就還是會把這件事情當笑話看啊」。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言