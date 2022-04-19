男看訂婚鑽戒「最便宜也要4萬」提AA制 女友氣炸翻臉

結婚是終身大事，許多人都希望能在這人生不多的機會中，儘可能留下美好的回憶。然而也因為這樣，導致伴侶雙方對於一些細節上，可能會有不合的意見發生。最近就有日本情侶，因為結婚鑽戒的關係，而產生了嚴重的爭執。

根據日本媒體「大手小町」報導，一位化名「kankan」的30多歲技術公務員網友，日前在留言板「發言小町」諮詢，表示他近來準備和小他5歲的口腔衛生師結婚。由於肺炎疫情的關係，因此無法舉辦婚禮，但女方表示希望至少能有一枚訂婚戒指做紀念，而且就算是便宜的鑽戒也行。

兩人於是到飾品店挑選，男子本來以為便宜的鑽戒，應該只要2、3萬日幣（相當於新台幣4620至6931元之間）就能買到，沒想到到了現場，才發現最便宜的款式，也要價17萬日幣（約相當於新台幣4萬元）。再者，kankan認為女方因為職業的關係，戒指買了也是做紀念而已，實際戴著的機會應該不高。

女方察覺到kankan因為價格感到猶豫，就緩頰說買了戒指之後，女方會買西裝或高級手錶之類的禮物回贈。結果kankan聽到之後，就提議不如兩人直接分攤戒指的錢。結果這引起了女友巨大的反彈，憤怒的情緒是交往以來從未見過的狀況，因此才會讓kankan決定上網詢問。

許多網友選擇站在女方那邊，紛紛砲轟男方「你真的懂『訂婚戒指』的含意嗎」、「2、3萬日幣的那種戒指我大學就當生日禮物收過了，訂婚哪會用那種東西」、「你也30歲了吧，17萬日幣付不起嗎」、「小氣過頭了」、「他不是一般的『女性』，而是跟你訂婚的『女朋友』」。但也有人認為「17萬日幣也不能分攤，這個女的還是分手好了」。