店內相親？媽遇美女店員幫兒子要電話 網羨慕：像浪漫愛情劇

父母如希望子女盡快成家，除了口頭催促快找個伴侶，也可能替子女「主動出擊」。近日1名單身男生在討論區分享尷尬事，指母親在蛋糕店初次見到美女店員，即狂向對方推銷他，更問對方要了電話號碼。然而最好笑的是，女店員竟然因為太緊張而寫下9位數字，積極的媽媽竟然再次致電蛋糕店，終於得到正確號碼。有網友戲言事件有如愛情劇，並已構思好劇名叫做《店內相親》；也有人指疫情時期人人戴口罩，女店員脫了口罩後可能未必漂亮。

該男生在討論區表示自己20多歲，已單身2年多，近日母親在蛋糕店購物，見到1名女店員樣貌標緻，便詢問對方是否單身。獲知肯定答案後，竟追問其年齡，並不斷推銷兒子，最後更問女店員要電話號碼。

樓主指母親興高采烈地回家向他說起這件事，並把寫有電話號碼的紙條遞上，要他盡快聯絡女店員。但樓主接過紙條一看，上面竟然有9位數字，令他捧腹大笑！母親即時打電話到店舖聯絡女店員，獲告知因太緊張寫錯，最終也給了正確的電話號碼。男生後來聯絡女店員，為自己母親的唐突行為道歉。但未有更新後續發展，只是叫追文的網友「別想太多」，似乎暗示未有出現網友期待的愛情劇情。

有網友認為情節「有如韓劇」十分浪漫，鼓勵樓主。也有單身的網友認為樓主的母親非常可愛。另有網友認為現在有許多「口罩美女」，脫了口罩可能並不漂亮，叫樓主勸他母親不要太衝動。

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文章授權轉載自《香港01》