疫情又升溫！ 情侶為了「外出用餐」吵架：不要冒險

台灣最近疫情又升溫，有些民眾也開始減少外出，有一對情侶最近就因為是否該出去聚餐而吵架，女方認為就算打滿三劑還是希望不要冒險，男方則認為要與疫情共存並堅持要去聚餐，網友看了嘆氣，「總不能永無止盡地限制他」。

原PO在PTT上以「因為疫情是否在外用餐跟另一半吵架」為題發文分享，男友要跟同事聚餐，但她認為現在雙北疫情升溫，雖然他們都打滿三劑，她還是希望不要冒風險在外用餐，男友聽了很火大，認為都打三劑疫苗也朝向與疫情共存了，說她大驚小怪又自私並堅持要去聚餐。

原PO也解釋，他們租屋只有一房一廳，一旦誰確診他們彼此都麻煩；假日偶爾會各自回家，雙方父母親年紀都大，所以對長輩也是個危險。她的公司因為業務性質特殊因此非常重視防疫，一旦有人染疫會是公司頭條大事，她本身有輕微免疫系統疾病，所以要盡量避免生病影響到免疫系統。最後則因為她認為住一起也要考量對方，像她的邀約也都全數推遲。

網友紛紛留言，「我覺得妳可以要求自己，但要求別人有點過分了，因為疫情根本看不到終點」、「現在這種狀況根本沒有最佳解法，疫苗都打了也算負責了」、「疫情嚴重就不要回去探視父母了吧」、「先討論一下這種情況希望他配合到何時呢？總不能無止盡」、「妳公司那樣，乾脆把大家都關在公司啊」、「他如果平常很少聚餐，只是有同事約，就讓他去吧」、「delta時期就算了，歐米克龍（Omicron）真的是你過份了」、「何況妳說妳公司是業務性質，其實妳的風險搞不好還比男友高」。