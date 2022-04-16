拒當戀愛雷包！十大傻眼愛情地雷　全中你就是超級踩雷王

十大愛情雷包，你遇過幾種？

世上的人百百種，談戀愛時不免遇上各種雷包，像是處處留情的時間管理大師、要你同時扮演愛人和母親的媽寶、動不動就拿分手威脅的情緒勒索大師、總是挑戰你底線的白目狂等等，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盤點出網路上十大網友熱議的愛情地雷，快來看看心儀對象有沒有這些特質吧！小心「戀愛雷包」就在你身邊！

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NO. 10 黏到爆

情侶兩人甜甜蜜蜜是最美好不過的事情，但太過度的話，可能一不小心就變成甜膩。很多人受不了伴侶太黏，剛交往可能還會沉浸在美好的兩人世界中，但熱戀期一過，久而久之就會感到壓力、煩躁。像是要求訊息一定要秒回、去哪裡都要跟、生活繞著你轉等等，過度的依賴反而讓人喘不過氣，看PTT / Dcard常常有「男 / 女友太黏怎麼辦」這種標題的月經文出現，就知道有多少人受不了這種黏到爆的伴侶。



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NO. 9 髒又懶

衛生習慣真的是很多人的地雷，尤其伴侶間常會長時間相處，更有可能同居，若是遇到衛生習慣不好的另一半，諸如不愛洗澡、垃圾亂扔、吃剩的東西放到發臭等等，真的會很讓人崩潰。而若是不小心交到髒亂還懶惰的男 / 女朋友，那更是欲哭無淚。就有網友面對別人又髒又懶的伴侶直言：「衛生習慣不好真的不行」、「像在照顧小孩一樣」、「完全無法接受」、「這樣的另一半我無法」。

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NO.8 太易怒

兩個人在一起應該要是快樂的事，但若是不小心遇到情緒控管不佳的另一半，可能會每天都過得戰戰競競。易怒的人永遠都有無窮無盡的地雷，你根本不知道自己哪一天會踩到，跟這樣的人在一起，常要擔心會不會下一秒就不小心惹他生氣，每天都過得神經緊繃。而這樣的壞牌氣，可能還會隨著在一起的時間越久而越嚴重，在這樣的壓力下，戀愛關係往往變得充滿壓力。

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NO.7 太小氣

關於情侶交往間的花費，現在有許多人都採行公平的「AA制」，但有時候若太過於斤斤計較，反而會大扣分。大多數人都覺得，情侶間偶爾互相幫忙付點小錢其實是滿平常的舉動，但卻會有人連1、2元這種零頭都算得清清楚楚，或是每一筆花費、每一項小東西都要錙銖必較，更甚者還一直接收對方的付出，自己卻一毛都不肯出。面對這種小氣伴侶，不少人都覺得「該放生」、「可以分了」。

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NO.6 亂吃醋

有人說吃醋是一種愛的表現，的確如果是適度的吃醋，在很多人眼中或許是一種可愛的行為。但有些人的吃醋卻到了一種走火入魔的地步，像是禁止伴侶跟別人聊天、限制伴侶的交友、甚至連FB、IG追蹤什麼帳號也要一一檢查，幾乎到了控制狂的地步，也讓人備感壓力。而一但吃醋勢必伴隨著情緒，這種情形一多，久而久之就會造成疲乏，讓人不知道怎麼繼續跟這樣的人走下去。

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NO. 5 白目狂

知名作家三毛曾說：「朋友再親密，分寸不可差失，自以為熟，結果反生隔離。」愛情關係也是如此，即使是最親密的愛人，也不可失去最基本的尊重，肆無忌憚地亂開玩笑，將無禮當有趣，或是不看場合說話，全不顧及對方的面子、臉色行事，逢人便將相處時的私密細節全盤托出、狂踩對方底線，自以為幽默的白目狂可是很招人討厭的！

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NO. 4 太自私

一段感情關係是兩個人的事情，需要雙方互相包容，並在衝突產生時溝通協調，才能慢慢磨合，達成共識。如果一方凡事只考慮自己，將自身需求放在第一位，絲毫不顧慮另一半的感受，那這段失衡的關係便是不健康的，何況日後邁入婚姻，要承擔更多責任，有一個自私的豬隊友只會讓你心力交瘁，遇到這種「只想到自己」的自私鬼，趁早抽身才是上策！



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NO. 3 不成熟

你遇過超不成熟的感情對象嗎？雖然沒有一開始就完美的伴侶，但若對方始終以幼稚的心態處理關係，包括將愛情視為生活的唯一重心、只想玩玩、對未來沒有規劃、沒有責任感、一點小事便無理取鬧、動不動就提分手、像一個長不大的孩子處處依賴你，要你替他打理一切，那再多的愛最後也會被消磨殆盡，你是他的伴侶，不是母親，小心成為「媽媽情人」！

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NO. 2 愛唬爛

雖然偶爾講些無意義的話無傷大雅，如果詮釋得好還能逗人一笑，但若沒營養的空話變成常態，不免讓人厭煩，也會讓愛人的信任大打折扣。另外，總是輕易誇下海口卻無法履行承諾，或是明明能力不到位卻愛打腫臉充胖子的人，也是愛情中的大雷包。

說謊更是大忌，感情中讓人忌諱的便是欺騙，如果連最親近的枕邊人都無法相信，那這段關係還剩下什麼呢？

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NO. 1 太花心

拒當「海后」、「海王」魚池裡的那條魚！在感情中無法專一，太愛拈花惹草是不少人戀愛時的地雷，所以在經營關係時最好給予另一半一定的安全感，和異性友人聚會時向伴侶報備，避免踩雷。

至於劈腿則是不可觸犯的雷區，劈腿只有零次和無數次，如果對方真的愛你，就不會捨得讓你傷心，因此遇到偷吃的渣男渣女，就果斷跟他 / 她說再見吧！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年04月14日至2022年04月13日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『愛情地雷』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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