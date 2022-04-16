女孩每週要求男友幫掏耳 揭露原因後原來與父親有關

每個人都有自己的小習慣與癖好，但有港女的癖好竟然是「掏耳朵」！有港男在討論區發文表示，同居女友每周都會定期叫他幫忙採耳，「明明每隻耳朵都不髒，但都要幫忙看一下」，他起初以為女友有怪癖，其後女友坦白因小時候爸爸會定期幫忙採耳，現時父母不在香港，所以希望他幫忙採耳，感受兒時的家庭溫暖。

該名港男於香港討論區以「我以為女朋友有怪癖」為題發文表示，同居女友每周都會定期叫他幫忙採耳，起初他以為女友因耳朵脫皮，所以容易痕癢，於是提議之後一同前往專業的採耳店「掏耳朵」，但女友經常說不用，在家採耳就可。由於每周也採耳，他有點擔心女友是否患外耳道炎，於是叫她去看醫生。

他說，因他經常叫女友去找專業人士看看耳朵有什麼問題，女友覺得很厭煩，終於忍不住坦白因小時候爸爸會定期幫她採耳，現時父母不在香港，所以希望他幫忙採耳感受兒時的家庭溫暖，「我還以為女朋友有怪癖，喜歡人家幫她掏耳朵，原來是因為她思念兒時的溫暖」。

不少網友留言說採耳很舒服，但也提醒不應採得太過頻繁，「情有可原，但是這樣長期下去會損傷耳道的」、「長期整體看來，會對聽覺有影響」、「不好亂掏！小心錯手掏到有聽障」。

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文章授權轉載自《香港01》