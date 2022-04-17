聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家帶女兒去慶生卻獨漏她 人妻遭婆婆排擠擔憂「被離婚」

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本太太遭到婆婆惡意排擠，連女兒生日出門吃飯都沒通知她。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太遭到婆婆惡意排擠，連女兒生日出門吃飯都沒通知她。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

婆媳相處問題，一直是許多婚姻會面臨到的障礙之一，如果沒有養成彼此都能接受的默契，就可能成為爭執的開端。最近日本媒體，就出現了一則相關的婚姻糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位住在東京化名「優子」的38歲女性，30歲時和一位大她三歲的男性結婚。婚後考慮到雙方都還有工作，因此暫時沒有打算懷孕。但這卻引起了婆婆的不滿，經常催促小倆口「還沒有要生小孩嗎」。

三年後，優子總算懷了孕，並且生下一位女兒。由於很難一邊工作一邊照顧小孩，於是丈夫決定找婆婆到家裡幫忙。然而婆婆卻反客為主，經常干預小孩子在內的家中大小事，而且也不跟優子事先報告，讓她漸漸感覺到遭到家人孤立。

有次女兒三歲生日時，優子特別提早忙完工作，準備回家和女兒慶生，結果卻發現沒人在家，一問才知道大家都出門吃飯了，卻獨漏優子一人。後來女兒差不多該上幼稚園了，優子原先規劃想讓她到某某托兒所，卻又遭到婆婆的反對。

儘管優子最後還是照著原訂計畫進行，但她已經明確感受到婆婆和丈夫逐漸冷淡的態度。連有時她想找女兒去散步，都會遭到婆婆的惡意阻撓。讓她認為雖然得為孩子著想，但這段婚姻哪時會走向臨界點，恐怕都不讓人意外。

婆婆 婚姻

延伸閱讀

嫌男方家握筷「不符餐桌禮儀」 朋友都勸是小事但她堅決悔婚

被社長強上反而愛上他「男子氣概」 人妻事後才驚覺被當洩慾工具

風塵女斷絕老家嫁恩客 婚後驚覺老公妻妾成群還有16個小孩

每週都要見岳父母好難受 人夫太苦了求老婆「我們搬家吧」

相關新聞

疫情又升溫！ 情侶為了「外出用餐」吵架：不要冒險

台灣最近疫情又升溫，有些民眾也開始減少外出，有一對情侶最近就因為是否開出去聚餐而吵架，女方認為就算打滿三劑還是希望不要冒險，男方則認為要與疫情共存並堅持要去聚餐，網友看了嘆氣，「總不能永無止盡地限制他」。

全家帶女兒去慶生卻獨漏她 人妻遭婆婆排擠擔憂「被離婚」

婆媳相處問題，一直是許多婚姻會面臨到的障礙之一，如果沒有養成彼此都能接受的默契，就可能成為爭執的開端。最近日本媒體，就出現了一則相關的婚姻糾紛。

【女性臉譜】李月治／欣的新生

沒有任何資源、沒有娘家後盾，要勇敢走出一段不合適的婚姻，需要多大的勇氣？前同事欣來電說她終於在去年離婚了，老公淨身出戶，...

【生活見聞】劉雲英／只記得，他的好

有次幾個好友白頭宮女話當年，勾起阿芬一段破財過往。她自認不擅理財，覺得互助會最穩當，當長官力邀她參加老婆起的會，她毫不考...

【照護心情】無雲／聽！奶奶在唱兒歌

外子喜愛唱歌，也會彈奏幾種樂器。有一年在教會舉辦的音樂會上，外子邀請婆婆同台演出，他以吉他伴奏，與婆婆合唱一曲〈夜來香〉...

拒當戀愛雷包！十大傻眼愛情地雷　全中你就是超級踩雷王

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盤點出網路上十大網友熱議的愛情地雷，快來看看心儀對象有沒有這些特質吧！小心「戀愛雷包」就在你身邊！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。