全家帶女兒去慶生卻獨漏她 人妻遭婆婆排擠擔憂「被離婚」

婆媳相處問題，一直是許多婚姻會面臨到的障礙之一，如果沒有養成彼此都能接受的默契，就可能成為爭執的開端。最近日本媒體，就出現了一則相關的婚姻糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位住在東京化名「優子」的38歲女性，30歲時和一位大她三歲的男性結婚。婚後考慮到雙方都還有工作，因此暫時沒有打算懷孕。但這卻引起了婆婆的不滿，經常催促小倆口「還沒有要生小孩嗎」。

三年後，優子總算懷了孕，並且生下一位女兒。由於很難一邊工作一邊照顧小孩，於是丈夫決定找婆婆到家裡幫忙。然而婆婆卻反客為主，經常干預小孩子在內的家中大小事，而且也不跟優子事先報告，讓她漸漸感覺到遭到家人孤立。

有次女兒三歲生日時，優子特別提早忙完工作，準備回家和女兒慶生，結果卻發現沒人在家，一問才知道大家都出門吃飯了，卻獨漏優子一人。後來女兒差不多該上幼稚園了，優子原先規劃想讓她到某某托兒所，卻又遭到婆婆的反對。

儘管優子最後還是照著原訂計畫進行，但她已經明確感受到婆婆和丈夫逐漸冷淡的態度。連有時她想找女兒去散步，都會遭到婆婆的惡意阻撓。讓她認為雖然得為孩子著想，但這段婚姻哪時會走向臨界點，恐怕都不讓人意外。