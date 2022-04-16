愛情桃花開在這！五大網友熱議情侶認識管道一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「情侶認識」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大情侶認識管道網路聲量排行。

身旁朋友的愛情總是一段接一段，唯獨自己卻遲遲未能遇到對象？與其哀怨單身苦悶，不妨留意在自己的生活中，是否錯失了桃花的來臨！現在就一起來看看網友熱議的情侶認識管道有哪些吧！

校園愛情是「必修學分」網路交友真的能遇到真愛？

觀察網友近期對「情侶認識」的相關討論，可發現聲量多集中在「學校同儕」的討論上，不少網友認為在學時期與同學朝夕相處，很容易會產生感情，而到了大學階段更是有「必修戀愛學分」的說法，其中有網友分享「(跟男友)從大學就在一起到現在要結婚了」讓不少人羨慕不已，除了表示祝福同時也感嘆「從學生時期一路走到出社會真的很不容易」，紛紛回想起自己在學時期的初戀情人。

網友熱議5大情侣認識管道網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外近年來網路交友也越趨盛行，各式各樣的交友軟體也吸引了不少關注度，就有網友在討論區上請益「會推薦用交友軟體找對象嗎？」引發熱論，其中不少人分享自己遇到真愛的經驗，認為在交友軟體上「有趣的人很多」、「可以很快認識到很多人」等，但同時也提醒大家要慎防詐騙及渣男，表示「主要是你能不能分辨這些不適合自己的人」、「不管是哪個交友軟體都有善類跟非善類，要多觀察」。

而在出社會後「職場」則成為生活的一大重心，不少網友在職場上遇到自己的另一半，但「辦公室戀情」所帶來的不便之處卻意外引起網友共鳴，如「工作上意見有分歧，反而增加更多吵架的機會」、「分手後超級尷尬」等，令不少目前對同事有好感的網友卻步。

另一方面「親友介紹」成為網友最推薦認識另一半的方式之一，網友大讚「親朋好友介紹的通常不會很差」、「有個好處是對方的人品已經經過朋友的鑑定」等，表示除了在認識對象前就有人幫忙把關，雙方「擁有共同好友」也成為一大優勢，能在交往前透過團體出遊增進感情，破除兩人之間的尷尬。

看完以上網友們的討論，是否又對戀愛充滿期待呢！儘管再忙碌的生活，也會有適合自己認識情侶的管道，不妨參考以上網友的建議，把握機會找到生命中的另一半吧！

觀看原文→https://bit.ly/3Eb4axI

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》