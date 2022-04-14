機車架被撞斷 母女「最好身教」讓9千網友大讚：正能量暖翻

暖心的事不嫌少！台中有一名媽媽表示早上準備帶小孩子上課，卻看到機車支架被撞斷，上面則留了一張小紙條，原本想說對方很誠實就不打算追究，直接讓事情過去，但女兒卻提醒她還是告知一下比較好，最後事情也因此圓滿落幕，母女倆的舉弄也讓網友看了覺得「超暖心」，到現在已經突破九千人按讚。

一名媽媽在臉書社團「爆廢公社」貼文，她表示當天早上準備帶孩子上課的時候，發現自己的機車支架被撞斷了，對方留了張紙條寫道「抱歉！！昨天把支架撞斷，這是我的電話，0972.....」媽媽本來想說算了，既然對方都這麼誠實，也不打算有其他動作。

媽媽機車支架被撞斷，除了對方很誠實外，網友也大讚母女倆的身教很好，處理方式散發了很多正能量。 圖／爆廢公社

不過這時，一旁的女兒提醒了她，認為還是要打個電話給對方比較好，搞不好對方也在等她電話，於是她傳了簡訊告知「您好！我是被您撞斷支架機車的主人，您很誠實，所以我這邊也不追究囉！謝謝您的告知，就這樣」，對方也回應「真的很抱歉！好的，謝謝您！」，事情就圓滿落幕。

媽媽也TAG說「誠實是美德」，貼文曝光至今已經超過九千人按讚，網友紛紛讚賞母女倆舉動，「樓主很暖心」、「暖心也是美德」、「正能量給讚」、「非常好的身教，值得學習」、「女兒教育的也很棒」、「覺得還蠻感動的耶...美德的示範」、「雙方都很棒！要是多一些這樣的人，社會想必會更好」不過也有人認為「因為是便宜的支架所以就寫一下！別太認真了！」。