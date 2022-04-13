他抱怨女友生活習慣極差 房間牆上佈滿「這東西」網嚇呆

不論是情侶或朋友，要同住在一個屋簷下，總有大大小小的事情需要磨合。日前一名網友在「Dcard」發文表示，自己的女友生活習慣很差，甚至會把用過的痘痘貼、雙眼皮貼隨手黏在牆上，令人難以想像的行為吸引不少網友回應。

原PO表示，女友大約一週會在他的租屋處住3到4天，但兩人生活、衛生習慣迥異，讓他直呼這是「惡夢的開端」，他描述女友的誇張行徑：「東西不收、襪子掛到其他室友的曬衣架上、月經滴到床上、一個月弄丟鑰匙2次、在床上吃滷味、想省錢不想買衛生棉，直接墊衛生紙（最後是我幫她去買）」。

此外，最令原PO崩潰的是女友貼在牆上的痘痘貼和雙眼皮貼，從影片中可以觀察到，一處家具或裝潢的木質貼皮上有一堆黏在一起的痘痘貼，「仔細看的話牆壁也有不少，實在不知道怎麼清，如果因為這樣被房東要求賠償，真的會很火大」。

許多網友紛紛回應，「沒有比較沒有傷害，我下班要跟我女友說她其實很棒了」、「痘痘貼可以貼成這樣好可怕，女友國小的時候是不是會把鼻屎黏在桌下的類型」、「衛生紙當衛生棉會比較省嗎…」、「墊衛生紙害怕欸，不會滑出來嗎？」、「亂貼真的很噁，而且又在別人家，生活習慣很母湯」、「我自認生活習慣很糟糕了，果然一山還有一山高，這太扯」。