古娃娃豪砸234萬辦婚禮聲量暴衝 婚紗天價驚呆網　

image source：YT/古娃娃WawaKu

文/徐暘甯

YouTuber古娃娃愛情事業兩得意，去（2021）年12月底宣布與愛情長跑6年的男友喵喵決定結婚，兩人也在3月20日盛大舉行婚禮，YouTuber好友都前往參加，讓現場星光熠熠。古娃娃10日上傳新影片公開婚禮的總花費，超驚人的金額嚇傻喵喵，讓他直呼「妳是不是在騙我錢？」

image source：IG/wawawaku

結婚話題聲量暴衝近千筆 古娃娃成名符其實「人生勝利組」

古娃娃的YouTube頻道經營得相當有聲有色，目前已累積93.5萬訂閱數，位居《網路溫度計》YouTuber口碑排行榜第101名，從《KEYPO大數據關鍵引擎》可以看到，古娃娃近一個月的網路聲量達到3,867筆，且高峰都落在和結婚相關的話題，顯示出網友們都十分關注古娃娃和喵喵的終生大事。

她的自創品牌「WA!COOKIES」成績也非常優秀，先前曾在影片中透露，2020年共創造了超過4,000萬元的營收，近期還宣佈已經買房，且是買在內湖區的30坪豪宅，成為名符其實的人生勝利組。

▲古娃娃位於網路溫度計YouTuber口碑排行榜第101名。

image source：YouTuber口碑排名(分析區間： 2022/01/12~2022/04/11）

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

豪砸百萬辦世紀婚禮 古娃娃：要就辦到最好

結婚喜訊曝光後，古娃娃也陸續在頻道中分享「結婚特輯」，從婚紗拍攝、開箱喜宴菜色到婚禮場地佈置，都有影片紀錄。古娃娃10日上傳最新一集影片，公開這場「糖糕國世紀婚禮」的花費，從小就對婚禮有著夢幻憧憬的她，秉直著「要辦就辦到最好的精神」籌備，只要廠商美感符合標準就直接選用，沒有特別進行比價，因此，婚禮總價一共花了234萬元，非常驚人！

image source：IG/wawawaku

花費前三名共計167萬 對比老公西裝花費超反差

對每一項婚禮細節都高標準要求的古娃娃，在婚禮中花費最高的前三名分別是，80萬元的萬豪酒店場地；價值50萬元、使用大量鮮花設計的婚禮佈置；以及集華麗、仙氣、和浪漫於一身的婚紗，光是租借三套禮服一天的價格就高達37萬元！

image source：IG/wawawaku

image source：IG/wawawaku

image source：YT/古娃娃WawaKu

有趣的是，老公喵喵在婚禮當天穿的西裝，租借金額約為1萬元，是所有項目中花費最少的，古娃娃也打趣補充「因為他根本就不在乎他要穿什麼」

原本不打算舉辦婚禮的喵喵，在影片最後也默默補槍酸「啊妳辦成這樣怎麼回本」讓網友們都笑翻。

image source：YT/古娃娃WawaKu

image source：YT/古娃娃WawaKu









跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！







