嫌男方家握筷「不符餐桌禮儀」 朋友都勸是小事但她堅決悔婚

一段感情維持不易，比起大風大雨，有時更容易因為一些生活的小細節，成為雙方感情的裂痕。最近日本出現的一樁悔婚案例，就屬於這種類型。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名幸子的33歲日本女性，因為急著想結婚生子，於是和交往一年的男友訂婚。然而在訂婚同居後，幸子才發現未婚夫在吃飯時，手肘都會搭在餐桌上，且常常用像是「握住」的方式在拿筷子，以單手捧著碗就口吃飯。

這些行為在幸子的眼裡，都是有違餐桌禮儀的動作，因此她也提醒未婚夫，希望對方不要再用這種方式吃飯，也擔心這些行為日後會教壞小孩。雖然未婚夫一開始有聽進去，但習慣總是難以改變，最後也漸漸覺得幸子太囉唆，雙方開始出現一些爭執。

直到某次聚餐，幸子才發現未婚夫家庭的所有成員，幾乎都沒有按照她的那些「餐桌禮儀」吃飯，也難怪男方會是同樣的狀況。幸子感到相當不滿，當場就以身體不適為由離開，一個禮拜之後告訴未婚夫，要解除雙方的訂婚關係。

雖然未婚夫對於突然解除婚約相當不解，幸子的親朋好友也勸她不要那麼衝動，畢竟對方條件不錯，這種小地方慢慢改或習慣就好了。但幸子已經認為，自己沒有和男方一起生活的自信了，因此堅決取消訂婚，徹底結束這段感情。