被社長強上反而愛上他「男子氣概」 人妻事後才驚覺被當洩慾工具

有些出軌事件，往往發生在公司職場，特別是和對象有上下關係時，更容易因此產生扭曲的感情。最近日本媒體，就報導了一則相關的案例。

根據日本媒體「現代ビジネスFRaU編集部」報導，一位化名佑子的40歲女性，目前是已婚狀態且有10歲女兒。由於她保養得宜，仍具有相當的女性魅力，受到不少異性的仰慕。

有次她下班後，和50歲的男上司一起吃飯。結果上司趁這個機會對佑子伸出狼爪。佑子雖然一開始受到驚嚇，心中抱持著屈辱和罪惡感，然而在多次發生相同事件之後，佑子竟然開始覺得社長是個擁有男子氣概的人，比起自家只有溫柔的老公，社長更讓她感到心動不已。

社長本身也是已婚人士，在多次親密接觸下，讓佑子以為社長對她特別有意思。但到了後來，佑子才發現社長不只是劈腿，更是「腳踏多條船」，和許多公司內的女職員，甚至是外面的大學生，都曾發生過類似的關係。佑子這才發現，儘管社長平時會送禮噓寒問暖，但他在乎的只有佑子的肉體而已。

而佑子和社長的外遇關係，之後也東窗事發被丈夫得知。雖然爆發出嚴重爭執，但心碎的佑子決定悔改，不只中斷和社長的聯繫，也辭掉了本來的工作，為的就是不希望徹底走向離婚這條路。如今佑子也仍以實際的行動，想挽回丈夫對她的信心。