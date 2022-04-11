心疼老婆工時12hr 老公「每月給10萬」讓她辭職好猶豫

為了負擔家庭支出，甚至房貸、小孩教育等費用，現今許多家庭仍以雙薪收入為主，一名女網友透露自己月薪6萬5，但工時長且壓力大，老公出於心疼提議每月給她10萬元，希望她能辭去工作，去做自己想做的事情，這她很猶豫不知該不該答應。

這名網友透過Dcard發文表示她在一家小公司工作長達10年，已經爬到一定的位階，月薪6萬5但工時稍長，有小孩前幾乎每天12小時都在公司，工作壓力很大。老公婚後不斷提議「一個月給她10萬元」，不含保母、打掃和家庭開銷等費用，希望她能夠辭職，去做自己想做的事情。

她認為現在要負擔房貸，也想要自主經濟，甚至不知道辭職後要做什麼，而且自己不太會顧小孩，「沒辦法24小時被孩子綁住，所以還是會請保母，實在很猶豫，大家會怎麼選呢？」

貼文曝光後，網友一面倒建議原PO不能辭職，「女生還是要能經濟自主，當妳完全依靠先生支援金錢的時候，會隱隱出現高低差，就算妳先生是天下第一好男人，妳心中也是會有『我都是跟先生拿錢』的想法」、「自己賺6萬5能跟老公平起平坐，跟老公領10萬，要看老公臉色」、「自己賺錢比較好～只領老公給的錢，只能低聲下氣」、「他隨時不爽就能收回一個月10萬的待遇，人是不可信任的善變，但那時妳已失去一個月6萬5的工作」。

也有網友認為這件事的主因是原PO工時太長、壓力太大，因此建議換一份適合自己的工作或許比較好，「嘗試換一份比較不用加班的工作？」、「換一份壓力沒那麼大的工作啊！」、「跟公司討論要照顧小孩，減少工作量不加班，薪水少一點沒關係吧」。