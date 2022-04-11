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老婆月拿家用3萬嫌不夠 船員夫怨：只會煮飯帶兒還會什麼？

聯合新聞網 / 綜合報導
家庭主婦工作繁雜，需包辦一家大小事。記者劉學聖／攝影
家庭主婦工作繁雜，需包辦一家大小事。記者劉學聖／攝影

全職家庭主婦是項辛苦的工作，若遇到不懂體貼的丈夫更是雪上加霜。一名年收百萬的男子抱怨每月給老婆3萬元生活費，還被老婆抱怨沒錢花用，他質疑老婆「整天在家就洗衣服、煮飯、帶孩子而已還會什麼，只會亂花錢」，一番言論引爆網友怒火。

有網友在臉書社團爆怨公社發文表示，近日聽到一名男子跟友人抱怨，平時孩子上美語課費用7000元，他每月給老婆1萬元教育費、2萬元生活費，等於一個月給老婆3萬元，自己留下7到8萬元。

該男子抱怨，剩下的錢他想留下來投資，但老婆卻一天到晚說沒錢，他批評老婆「整天在家就洗衣服、煮飯、帶孩子而已還會什麼，只會亂花錢」，還說他年收才百萬，叫他老婆去找個年收千萬的。

發文的網友痛批，「後面男人講話害我白眼直直翻，火氣都大起來了，自己留錢置產，老婆就應該當免費勞工？」

其他網友留言「免費的台傭吧，這樣誰想付出？自己被計較搞死，活該」、「那就自己請個保母去吧，老婆自己上班自己花」、「請個24小時的保母+打掃阿姨看看一個月要多少就知道了，只給老婆三萬帶小孩包家事處理雜事真的很划算耶」。

還有網友說「吃飯不用錢？瓦斯水電不用錢？如果住大樓還要管理費！加油不用錢？以為20000很多嗎？請一個外傭都不止20000！」、「三萬勉強，但沒辦法亂花」、「2萬可以幹嘛？」

也有網友表示「不知道他人家庭事莫道他人家庭非，你怎麼知道生活費外的開銷不是老公買單，生活費不一定要等於什麼瓦斯水電，說不定兩萬是他給老婆個人的生活費，小孩另外算。置產投資是好事，說不定是為了之後的生活，老婆一天到晚喊沒錢，就是金錢控管不佳」。

爆怨公社 結婚 兩性關係 省錢

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