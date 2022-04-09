快訊

女子被丟高速公路行走一小時！背後原因極冷血 網轟蓄意謀殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老公給月薪10萬希望她離職 全網極力反對擔心「經濟不自主」

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO的老公希望她辭去工時長、壓力大的工作，並以十萬元作為條件。圖/Ingimage
原PO的老公希望她辭去工時長、壓力大的工作，並以十萬元作為條件。圖/Ingimage

一名女網友在「Dcard」上以「老公一個月給十萬要我不工作」為題，分享她的老公希望她不要繼續工作的故事。原PO表示，自己在一家小公司待十年了，薪水大概六萬五，工作時間偏長，工作壓力頗大，因此先生以「每月給她十萬」為條件，希望她辭去原本的工作，此文一出，立刻引來眾人熱烈討論。

原PO提到，自己在公司已經待到一定的位置，目前薪水六萬五，「有孩子前幾乎12小時都在公司，旺季更長，工作壓力也挺大的」，因此在婚後，老公不只一次向她提起希望她離職，但原PO考量到自己有房貸，再加上也想要經濟自主，「更不知道不做這份工作能做什麼工作」，所以沒有答應離職，沒想到最近老公開大絕，提出一個月給她十萬，「不含保母、打掃、家庭開銷等費用」，希望她辭掉工作，去做自己想做的事情，讓原PO十分猶豫。

許多網友紛紛表示，「我覺得女生還是要能經濟自主，就當妳完全依靠先生錢的時候，就會隱隱有個高低差」、「工作不完全是為了錢，有時候包含了自我價值認同」、「離職只有兩個原因：錢不到位、心委屈了，尤其是後者，但妳兩個都沒有，應該會繼續做下去」、「當然繼續做啊，待在家等老公給錢就回不去了」、「除非老公有把薪水的提款卡給妳，讓妳可以自己領10萬出來用，不然我覺得開口要真的要久會有問題」。

也有網友認為，「妳有房貸？老公這麼會賺給他背就好了啊，每個月10萬照顧小孩」、「不能邊做妳現在的工作、邊拿他給的十萬嗎？兩全其美啊」、「家庭為重的話覺得可以選擇先生的提議」、「拿這十萬好好享受生活，做自己想做的事或者用這筆錢透過自己專業領域去創業」、「先生人很好的話有啥不行的」。

Dcard 薪水

延伸閱讀

夫為妻勇結紮 投50元幣記錄「恩愛次數」3年總額讓網炸鍋

她精心送機車做生日禮 卻收罰單見「老公載別的女人」

「下雨機率100％」她想提早掃墓 婆婆堅持看日子：全家人會不順！

好市多賣日本老公家鄉味 他「一招牌動作」讓太太秒懂品牌

相關新聞

老公給月薪10萬希望她離職 全網極力反對擔心「經濟不自主」

一名女網友在「Dcard」上以「老公一個月給十萬要我不工作」為題，分享她的老公希望她不要繼續工作的故事。原PO表示，自己在一家小公司待十年了，薪水大概六萬五，工作時間偏長，工作壓力頗大，因此先生以「每月給她十萬」為條件，希望她辭去原本的工作，此文一出，立刻引來眾人熱烈討論。

【溫馨瞬間】柏芮／我養你們

我和先生退休後皆擔任電話志工，有時孫子想來玩，會因為我們要值班而不能過來。昨天陪玩時，他忽然問：「阿嬤，你們去接電話有錢...

【章魚法官來說法】張瑜鳳／大家來上法律思辨課：男女不平等？

妹妹下課後跟同學出去看電影，打電話回家：「媽咪來接我。」周五晚上，媽咪正蹺腳窩在沙發上追劇敷面膜，拿著洋芋片，懶洋洋回答...

相親對象請吃羹麵慶生 女傻眼：之前我請男方爸媽吃餐廳

一名女網友日前在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己曾透過一位大姊介紹相親對象，但赴約後卻發現對方與自己不合，因此默默拒絕，沒想到事後介紹人的大姊打來追問原因，她只好硬著頭皮把詳細的拒絕理由說出來，引起眾人熱烈討論。

她飯菜煮好婆婆嫌沒熟全倒掉 求助夫卻被冷回「自行解決」

一名結婚五年的人妻網友發文抱怨，婆婆不僅喜歡亂丟東西，還會浪費食物，，有時她剛煮好飯，婆婆連一口都沒吃就說沒熟，結果熱過頭就說太硬，最後全部倒掉...

獨／屏東億元男徵婚 交友成功送iPhone被網友電爆

屏東一名男子在臉書《爆廢公社》徵婚，他開出交友成功送iPhone 13手機，一旦結婚生子生一個孩子就送一間北海道房子。因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。