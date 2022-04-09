老公給月薪10萬希望她離職 全網極力反對擔心「經濟不自主」

一名女網友在「Dcard」上以「老公一個月給十萬要我不工作」為題，分享她的老公希望她不要繼續工作的故事。原PO表示，自己在一家小公司待十年了，薪水大概六萬五，工作時間偏長，工作壓力頗大，因此先生以「每月給她十萬」為條件，希望她辭去原本的工作，此文一出，立刻引來眾人熱烈討論。

原PO提到，自己在公司已經待到一定的位置，目前薪水六萬五，「有孩子前幾乎12小時都在公司，旺季更長，工作壓力也挺大的」，因此在婚後，老公不只一次向她提起希望她離職，但原PO考量到自己有房貸，再加上也想要經濟自主，「更不知道不做這份工作能做什麼工作」，所以沒有答應離職，沒想到最近老公開大絕，提出一個月給她十萬，「不含保母、打掃、家庭開銷等費用」，希望她辭掉工作，去做自己想做的事情，讓原PO十分猶豫。

許多網友紛紛表示，「我覺得女生還是要能經濟自主，就當妳完全依靠先生錢的時候，就會隱隱有個高低差」、「工作不完全是為了錢，有時候包含了自我價值認同」、「離職只有兩個原因：錢不到位、心委屈了，尤其是後者，但妳兩個都沒有，應該會繼續做下去」、「當然繼續做啊，待在家等老公給錢就回不去了」、「除非老公有把薪水的提款卡給妳，讓妳可以自己領10萬出來用，不然我覺得開口要真的要久會有問題」。

也有網友認為，「妳有房貸？老公這麼會賺給他背就好了啊，每個月10萬照顧小孩」、「不能邊做妳現在的工作、邊拿他給的十萬嗎？兩全其美啊」、「家庭為重的話覺得可以選擇先生的提議」、「拿這十萬好好享受生活，做自己想做的事或者用這筆錢透過自己專業領域去創業」、「先生人很好的話有啥不行的」。