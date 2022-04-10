快訊

外界吃驚 英相強生突訪基輔會晤澤倫斯基

警方將傳喚「白狼」張安樂 追查涉教唆大甲媽搶轎衝突

人妻大小事都依賴丈夫 被寵到連叫外賣都不會「沒他活不下去」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位妻子大小事都依賴丈夫，失去生活自主能力，成為名副其實的「沒老公就活不下去」。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一位妻子大小事都依賴丈夫，失去生活自主能力，成為名副其實的「沒老公就活不下去」。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

許多情侶都希望彼此能夠長相廝守，但如果兩人彼此間過於依賴，甚至到了沒有對方就會出現生活困難的狀況，可就成了另一個問題。最近在日本，就有像這樣的感情案例。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名山本真美的42歲女性，3年前認識一位小他4歲的男性健身房教練。當時山本原先有一位交往四年的對象，但男方卻突然告知要和別人結婚了，讓山本大受打擊。因此就在生涯低潮時，剛好認識這位健身教練。

雙方交往之後，發現彼此有著相同的興趣、飲食等等，於是才交往三週，就決定結了婚。婚後丈夫仍舊非常疼愛山本，平常山本有什麼事情要外出時，一定會親自開車接送。到後來，生活各種大小家事，山本都必須依賴著丈夫，甚至連叫外送吃飯都不會，存摺印章等重要物品也不知道擺在哪裡，成為名副其實「沒丈夫就活不下去」的狀況。

由於山本生活一切都得依賴丈夫，已經沒有辦法獨自生活、外出，使得她和本來的家人與朋友也漸行漸遠，感情自然也就越來越淡薄，能談上話的只剩下丈夫一人而已。如今她發現自己的異狀，儘管想要做出修正，卻因為無法自我打理生活，導致難以挽回。

日本 情侶

延伸閱讀

她當年倒追大22歲暖男夫 如今難忍「掉頭髮又駝背」決意離婚

辛苦養家遭諷像女妖怪 她氣到離婚怒咒前夫「遲早有報應」

暖男剝肉全給女友「自己啃骨頭」 失戀網友見這一幕喊：超羨慕！

她飯菜煮好婆婆嫌沒熟全倒掉 求助夫卻被冷回「自行解決」

相關新聞

人妻大小事都依賴丈夫 被寵到連叫外賣都不會「沒他活不下去」

許多情侶都希望彼此能夠長相廝守，但如果兩人彼此間過於依賴，甚至到了沒有對方就會出現生活困難的狀況，可就成了另一個問題。最近在日本，就有像這樣的感情案例。

【生活見聞】唐逸平／拍片的意外收穫

朋友傳來一則訊息：「謝謝妳，因為妳女兒的影片，讓我知道自己名字的由來。」看完來龍去脈，我感動得濕了眼眶。

【心情點滴】楚狂／公車

不知不覺，台北的公車在時間差中，翻新、改裝成種種不為我所熟知的模樣了。

【2021第二屆台灣房屋親情文學獎‧學生組佳作】王品崴／回家

「你今年可以回來過年嗎？」

老公給月薪10萬希望她離職 全網極力反對擔心「經濟不自主」

一名女網友在「Dcard」上以「老公一個月給十萬要我不工作」為題，分享她的老公希望她不要繼續工作的故事。原PO表示，自己在一家小公司待十年了，薪水大概六萬五，工作時間偏長，工作壓力頗大，因此先生以「每月給她十萬」為條件，希望她辭去原本的工作，此文一出，立刻引來眾人熱烈討論。

【溫馨瞬間】柏芮／我養你們

我和先生退休後皆擔任電話志工，有時孫子想來玩，會因為我們要值班而不能過來。昨天陪玩時，他忽然問：「阿嬤，你們去接電話有錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。