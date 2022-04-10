人妻大小事都依賴丈夫 被寵到連叫外賣都不會「沒他活不下去」
許多情侶都希望彼此能夠長相廝守，但如果兩人彼此間過於依賴，甚至到了沒有對方就會出現生活困難的狀況，可就成了另一個問題。最近在日本，就有像這樣的感情案例。
根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名山本真美的42歲女性，3年前認識一位小他4歲的男性健身房教練。當時山本原先有一位交往四年的對象，但男方卻突然告知要和別人結婚了，讓山本大受打擊。因此就在生涯低潮時，剛好認識這位健身教練。
雙方交往之後，發現彼此有著相同的興趣、飲食等等，於是才交往三週，就決定結了婚。婚後丈夫仍舊非常疼愛山本，平常山本有什麼事情要外出時，一定會親自開車接送。到後來，生活各種大小家事，山本都必須依賴著丈夫，甚至連叫外送吃飯都不會，存摺印章等重要物品也不知道擺在哪裡，成為名副其實「沒丈夫就活不下去」的狀況。
由於山本生活一切都得依賴丈夫，已經沒有辦法獨自生活、外出，使得她和本來的家人與朋友也漸行漸遠，感情自然也就越來越淡薄，能談上話的只剩下丈夫一人而已。如今她發現自己的異狀，儘管想要做出修正，卻因為無法自我打理生活，導致難以挽回。
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