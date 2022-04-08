相親對象請吃羹麵慶生 女傻眼：之前我請男方爸媽吃餐廳

一名女網友日前在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己曾透過一位大姊介紹相親對象，但赴約後卻發現對方與自己不合，因此默默拒絕，沒想到事後介紹人的大姊打來追問原因，她只好硬著頭皮把詳細的拒絕理由說出來，引起眾人熱烈討論。

原PO表示，在大姊的追問之下，她只好說出拒絕對方的原因，首先是那位先生有體味，再加上她認為對方太過節儉，「生日當天他說請我去吃我愛吃的魷魚羹麵，我的生活態度可能跟他不盡相同，他之前帶著父母來看我，我請他們吃餐廳，我生日他請我吃魷魚羹麵」，原PO強調，「魷魚羹我自己吃的起」，女人只要經濟獨立，並不一定要找一位伴侶一起生活。

許多網友紛紛表示，「這已經不是節儉了，是摳門」、「假如還AA制就有趣了」、「那個男的怎麼還好意思問為什麼被拒絕」、「還沒在一起就帶父母來見我，這種模式就足以謝絕往來了」、「他們的問題就在於不知道自己哪裡有問題」、「二邊看法差異大就不要各自勉強」、「羹麵真的不行，再節儉也要乾脆買個鮮花，不用吃飯，去喝下午茶，蛋糕配咖啡啦」。

也有網友分享自己的約會經驗，「之前有個原本感覺還不錯的男生約我出去喝一杯，結果出門當天他跟我說他身上沒什麼錢，後來又出現幾次這樣不付帳的事，我立刻就放生他了」、「可以交往一陣子再說啊，也許是低調大富翁，只是想試探妳是不是愛錢而已」、「勤儉持家是委婉了點，講白了就是小氣啦，捨不得花錢在妳身上的，妳不用有多大期待會對妳多好」。