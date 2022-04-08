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她飯菜煮好婆婆嫌沒熟全倒掉 求助夫卻被冷回「自行解決」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻抱怨婆婆不僅喜歡亂丟東西，還會浪費食物。示意圖/ingimage
一名人妻抱怨婆婆不僅喜歡亂丟東西，還會浪費食物。示意圖/ingimage

一名結婚五年的人妻網友發文抱怨，婆婆不僅喜歡亂丟東西，還會浪費食物，有時她剛煮好飯，婆婆連一口都沒吃就說沒熟，結果熱過頭就說太硬，最後全部倒掉，連她從娘家帶回來的菜也是連問都沒問就丟掉，原PO忍不住向老公求助，對方卻回說「那是你們的事，請自行解決」，讓她好無奈。

該名網友在臉書社團「靠北婆婆2.0」吐苦水，表示自己結婚五年，育有兩名孩子，同住的婆婆平時不愛外食，但她每次煮完飯，婆婆總是說還不餓，等到全家人吃飽了，才說菜冷了她要拿去加熱，甚至有時原PO明明剛煮好飯，婆婆連一口都沒吃，就說沒熟要拿去加熱，反倒熱過頭變得太乾太硬，才改口說不能吃，要全部倒掉，「用那麼熱不用吹涼嗎？還是純粹要整我？」。

她指出，有時回娘家媽媽會準備她愛吃的菜餚，結果她帶回夫家，婆婆連問都沒問就給她倒掉，每次追問婆婆，她就笑著回答「我以為妳不要了」，讓她很傻眼，「是沒有嘴巴問嗎？每次都倒掉，不是自己花錢買的不重要嗎？不能珍惜食物嗎？」。

她接著說，前天買麵包給婆婆，放了好幾天她都不吃，等到麵包放到硬掉才拿去丟掉，她說「媽，那是我買的」，婆婆卻一樣笑著說，「妳心痛嗎?」，後來她忍不住向老公求助，對方卻回說「那是你們的事，請自行解決」，讓她感嘆「不知道是我太愛計較，還是婆婆的水準太低」。

文章曝光後，網友們紛紛留言，「下次他延後用餐要你熱菜時，請當着她的面倒掉，然後說：下次吃飯請跟得上時間」、「看完這篇，我最想丟掉的是婆婆」、「該丟的是老公」、「歹逗陣，分開住，不用互相傷害」。

婆媳紛爭 婆婆

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