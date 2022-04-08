快訊

高雄+58多來自娛樂場所傳播鏈 去過這13處的人快篩檢

居家隔離要注意 4大症狀須盡速就醫

她精心送機車做生日禮 卻收罰單見「老公載別的女人」

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友收罰單發現老公用她送的機車載前女友。示意圖。 中央社
女網友收罰單發現老公用她送的機車載前女友。示意圖。 中央社

一名女網友在「匿名公社」發文提到，之前買一台新摩托車給老公當生日禮物，讓他又驚又喜。不過網友最近卻收到一張未戴安全帽的罰單，照片中後座載的卻是老公的前女友，她腦中頓時閃過各種可能，發文問：「我的家庭是不是要破碎了？」

女網友提到，去年老公生日時，她用自己的名字偷買新機車當生日禮物，當時老公非常開心。不過日前原PO卻收到一張未戴安全帽的罰單，正當她心想老公平常都會記得戴安全帽，會不會是罰單寄錯時，發現照片中老公後座載的居然是他前女友。

原PO隨即將照片傳給先生，他解釋因為在路上遇到前女友，只是順路載她去捷運站。但原PO猜想，真的有可能這麼巧嗎？他們有沒有可能其實要去開房間，並猶豫該不該繼續質問先生，心中盤旋眾多疑惑和可能性，使她腦中一片空白。

網友留言安慰她，「或許是真的。如果有安排好，她一定有帽子戴」、「看看他還有沒有其他生活習慣的改變吧。不然只憑這罰單照片也很難再說什麼，只是他的理由真的蠻瞎的就是」。也有網友分享自身經驗：「曾經，我收到一張闖紅燈的罰單。副駕駛座上的人很明顯不是我！更可笑的是，他們剛從摩鐵出來，就違規了」。

罰單 生日 摩鐵

延伸閱讀

按一下喇叭慘被8+9拿球棒砸車　影片曝光兇手疑是知名YouTuber

店員量額溫分神誤朝婦人噴酒精 過失傷害罪和解收場

5年5次酒駕 員警取締也搖頭

就愛安全帽！南警緝獲安全帽怪盜 起獲30頂贓物

相關新聞

她精心送機車做生日禮 卻收罰單見「老公載別的女人」

一名女網友在「匿名公社」發文提到，之前買一台新摩托車給老公當生日禮物，讓他又驚又喜。不過網友最近卻收到一張未戴安全帽的罰單，照片中後座載的卻是老公的前女友，她腦中頓時閃過各種可能，發文問：「我的家庭是不是要破碎了？」

獨／屏東億元男徵婚 交友成功送iPhone被網友電爆

屏東一名男子在臉書《爆廢公社》徵婚，他開出交友成功送iPhone 13手機，一旦結婚生子生一個孩子就送一間北海道房子。因...

【親子互動】慕童／孩子叫你不要管的善意

每周三放學後，讀高二的兒子會從學校走路去上鋼琴課。除了書包之外，還會攜帶餐袋和琴袋。

【生活的風景】珍妮佛／紅葉出牆

回娘家時，在走進巷子前，一抬頭望見了那探出圍牆、大片紅豔的景色。

【2021第二屆台灣房屋親情文學獎‧學生組佳作】劉馨沺／通風

在那被稱為家的住所，門窗被恣意地反覆開關，生理上保持清爽流通，但內心的角落卻總流失了些難以言喻之緒──溫暖和諧的空氣被帶...

不幫男友家掃墓 她被轟出門網嗆：妳自找的

最近剛過清明節，一名女網友在「匿名公社」發文提到，她因拒絕幫男友媽媽準備掃墓，就被認為沒家教，還要兩人分手。而男友同意媽媽說法，要她搬出去，讓剛失業的她根本無處可去，直呼這樣是不是太過份了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。