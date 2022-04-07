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不幫男友家掃墓 她被轟出門網嗆：妳自找的

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友因不願幫男友媽掃墓，被逐出家門。示意圖/Ingimage
女網友因不願幫男友媽掃墓，被逐出家門。示意圖/Ingimage

最近剛過清明節，一名女網友在「匿名公社」發文提到，她因拒絕幫男友媽媽準備掃墓，就被認為沒家教，還要兩人分手。而男友同意媽媽說法，要她搬出去，讓剛失業的她根本無處可去，直呼這樣是不是太過份了。

女網友發文表示，她和男友交往不到兩個月，且住在對方家。日前她因為拒絕幫男友媽準備拜拜和掃墓，就被男友媽說她「不懂尊重長輩、沒家教」，甚至要兩人分手。而男友也同意母親說法，要她搬出去住。但女網友表示她上個月才剛失業，突然被趕出去沒有地方住。她想和男友借兩萬元暫住旅館，卻被回絕，讓她覺得這樣實在太過分。

部分網友認同她的說法，認為不需要幫忙掃墓，「還沒嫁過去，掃墓祭祖怪怪的吧！如果幫忙準備祭品還說得過去，但...因為這樣男友只聽媽媽的要分手，這樣的男友不要也罷！結婚只會更痛苦」、「我很想知道這是什麼歪理，除非妳是嫁給他，不然妳根本沒有必要幫忙」。

不過也有部分網友認為原PO自己的問題很大，「靠山靠海不如靠自己...看完整篇，重點他家免費給妳住，然後應該都沒啥幫忙做家事，他媽媽只是要妳幫忙掃墓準備東西拜拜妳直接回絕，是我我也挺媽媽...妳自找的」、「首先，幫忙拜祖先我覺得是他媽的錯。再來，他媽直接叫你們分手，妳男友也因此同意，是妳男友太媽寶。最後，妳除了是女朋友的身分之外，什麼都不是，憑甚麼要人家給你兩萬塊搬出去？妳沒錢是妳的事啊，關他們屁事」。

分手 失業 清明節 媽寶

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