姐弟戀男友以為她才30歲 網勸坦白：差一輪都可以叫阿姨了

有些人會將年齡設為交往篩選條件之一，但也有人認為愛可以跨越任何限制。日前有名女網友表示，男友單方面誤會，以為兩人年齡相仿，不過其實她大男友一輪，因此猶豫是否該早日坦白，「我怕他跟他的家人都無法接受」。

今年38歲的女網友在Dcard指出，26歲的男友至今以外表年齡認為她僅有30歲，但兩人交往半年都相處融洽，即使女網友頻頻強調歲數比男友大很多，對方不在意也不強求生子，因此讓她困擾是否該據實以告。

有網友覺得感情需建立在誠實上，「差一輪，人家都可以叫你阿姨了，真的別去騙人家這個，良心過意的去？」、「哎，可以不要那麼自私嗎，為了喜歡他謊報年齡，大了一輪不是小事欸，一段以欺騙為出發點的感情，長久很難的，面對現實吧」、「就算你沒直接騙人，但你也沒主動澄清你並不是28、30歲啊，不是欺騙是甚麼，避重就輕的回答一樣不齒」。

也有人鼓勵女網友，「覺得年紀不是問題，長的漂亮就行，現實一堆姐弟戀」、「我跟我另一半差15，也是很合得來，什麼都能聊沒有隔閡，彼此都不在意年齡差，我建議還是坦承跟他說比較好」、「還是講出來會比較好，我另一半也大我7，但相處起來完全沒隔閡，祝你幸福」。