暖男剝肉全給女友「自己啃骨頭」 失戀網友見這一幕喊：超羨慕！

愛情的面貌百百種，日前有網友在ikea看見一對情侶用餐，男友將剝好的肉全給了女友，自己只啃骨頭，儘管兩人話不多卻讓他十分羨慕，「原來真正感情是相處在細節上」。

原PO在Dcard描述，自己在ikea用餐時，旁邊坐了一對情侶，他先是瞥到男生啃剝肋排，「原想說這男生怎麼吃相不太好看」，但後來再看時，發現男方將剝下的肉全給女方吃，自己只啃骨頭殘餘的碎肉，且雙方都專注於吃飯，不玩手機也僅聊天一會兒，使剛失戀的原PO格外欣羨，「默默不語卻懂對方的人，他們的相處在我眼裡看起來是真的很有愛，羨慕死」。

其餘網友安慰原PO，「失戀才能清楚自己適合怎麼樣的對象喔（拍拍）」、「真羨慕啊，原PO觀察力也很好呢，會找到適合的人的」、「失戀還給人曬成這樣，幫你QQ」，「你看到的只是他們幸福的地方，談戀愛有很多辛苦的地方，我現在是很羨慕單身的人」。

也有人分享另一半幫忙剝肉的經驗，「男友吃魚吃蝦喝魚湯，吃飯吃一半都會在碗裡發現撥好的蝦跟挑好刺的魚肉，第一次被這樣對待，整個暖到咪咪冒冒」、「我男友是會把大塊的肉切下來，再分成小塊給我，然後剩下骨頭帶點肉他就直接吃」、「女友會幫我剝蝦子和螃蟹，不是我要求的，因為我不喜歡剝蝦，除非很鮮甜，不然我都直接不吃，或是把蝦子給他吃，他就會乾脆剝給我吃」。