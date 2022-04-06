哥哥借錢不還又借50萬 她怨「單身錯了嗎」 網嘆：剩錢的地位

現代社會改變，不少人享受自由的單身生活。一名網友是單身，卻常常被家人認為，「很有錢」，哥哥甚至借錢不還又再借了50萬，還表示以後老了他的孩子會照顧她，現在給他錢是一種投資，令她相當無奈，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文，她每次回家都會被親情轟炸，原因是家人認為單身不用什麼花費，「當我很有錢」，哥哥的小孩看到她，就會請她帶他們去逛賣場和超商買好吃的，因為他爸爸說，「姑姑不用養小孩很有錢」，爸媽看到她就會開始念家裡的電器要換新，原po就算沒住家也一直跟她拿錢，卻沒想過她一個人在外租屋的花費也很兇。

原po哥哥之前已陸續跟她借了快10萬沒還，這次又一口氣借了50萬，原po跟哥哥討錢，對方卻表示，「養小孩很花錢」，沒有想還的意思，原po表示自己沒錢借給哥哥，竟被嗆一個人生活連50萬都存不到，是她「太愛亂花錢」，並表示，以後原po老了哥哥的孩子會照顧她，給他錢就是一種投資，連爸媽都說要她別計較，令她無奈直呼，「投資他小孩，我寧可買股票還比較有保障」，最後，她也不禁怒嗆，「當哥哥的老是佔妹妹便宜，講出去就不怕被別人笑嗎？」。

網友紛紛批評原po家人，根本是親情勒索，「這樣少回家，寧願加班、出去玩，親情勒索三小，錢不是不給，而是沒必要！」、「妳哥擺明就是被妳爸媽寵壞的媽寶，千萬不要再借他錢了，借妳哥錢根本是“肉包子打狗，有去無回”」、「太誇張啦～根本就在壓搾妳」、「這種重男輕女的最糟糕，妳還是顧好自己荷包，親情勒索無底洞，如果這樣不如休假別回家，以後房子、土地還不是留給男的」、「雖然是親哥哥，但也是要有借有還、才能再借！姑姑偶爾買東西給姪兒們是可以啦！」、「自己的小孩都不一定會養他，笑死人了，還寄望會養姑姑，不過是想借錢不想還的套路罷了」。

有網友則表示，照顧好自己比較重要「自己顧好自己，這個家已經沒有妳的地位了，妳只有錢的地位了」、「就算有50萬也要說沒有，自己存的為什麼一定要借你」、「養兒防老這種觀念不流行很久了，何況，你只是姑姑」、「單身沒有錯！錯的是妳那些不要臉的家人，養小孩很花錢沒錯，但可以不要生阿！」、「對！買股票...誰親都沒有錢親，你哥那樣的人品，我是不相信你老了沒錢，他孩子會幫忙照顧妳，所以自己有錢更重要」、「把自己照顧好才是真的，有多餘的能力再幫助家人，但⋯不要當搖錢樹，一搖就給錢」。