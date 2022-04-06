小姑堅持要當伴娘...婆婆傳訊「完成她願望」準新娘崩潰求救

伴娘是婚禮中負責貼身陪伴新娘的人，一般會由新娘的姊妹或是好朋友擔任。不過近日有一位準新娘很懊惱，因為跟自己熟識的小姑，堅持想要當伴娘，溝通後仍執意不肯退讓，婆婆甚至也希望她完成小姑的願望，最後準新娘堅持自己底線，這件事才告一段落。

一名準新娘在Dcard以「準小姑堅持要當伴娘」發文，和男友交往四年，今年十月要結婚，雙方家人蠻常一起吃飯，彼此算熟悉，男友有個妹妹小原po兩歲，因為年齡相近，所以偶爾也會一起出去玩，小姑個性篇強勢，加上家裡保護蠻好，感覺還沒社會化，很多行為或語言都以自我為中心。

原po說，平常因為她年紀比較小，加上又是男友家人，所以對她很多行為一開始都是忍讓，但後面有些舉動太超過，像是未經同意使用個人用品，一直要求買東西給她，男友有唸過她，表面上是理解，但私下可能還是不能體諒，曾在電話中聽到她說「有一個很小氣的嫂嫂」。

原po表示，最近要籌備婚禮，小姑就一直想當伴娘，但原po很早就已經找了兩個好朋友當伴娘，加上小姑感覺只想自己穿漂亮，對婚紗有很多意見，都要選很襯她伴娘服的顏色，讓原po感到心很累，也不想多一個她當伴娘。

原po直接和她說伴娘人選已經確定了，小姑表示自己和哥哥感情很好，也想在哥哥婚禮上有貢獻，原po則說可以安排其他位子給她，像是她很會跳舞，可以留一個橋段給她，但小姑露出一個很不爽的表情，話也不說的就走了。

清明連假時，小姑好像為了這件事跟婆婆訴苦，結果婆婆傳Line跟原po說，能不能多一個伴娘完成她心願，原po看完當場傻眼，雖然男友說不用理會，但又怕在婆婆心中黑掉，覺得未來媳婦很不通情達理，於是上網問網友該怎麼辦。

網友看完也紛紛回應，「黑掉就黑掉呀，男友說要處理就讓他去處理，一次的妥協只會換來更多的妥協，何況這是妳的婚禮耶」、「告訴她，傳統習俗姑=孤，是不知道婚禮最忌諱這個嗎？還一直要當伴娘，是腦子壞掉喔，還不離新娘遠一點，要是我家長輩，早就沒好臉色給她看」、「他們家都在情緒勒索」。

最後原po在大家的建議下，決定為自己的婚禮堅持底線，本來想說如果婆婆真的很在意就直接搬出娘家拒絕，幸好男友有和婆婆解釋原po很早就找好伴娘人選，後來婆婆也就默默收回Line的訊息，伴娘的事情也告一段落，但原po也決定往後要和小姑保持適當距離。