快訊

膽固醇過高一定不健康嗎？教授曝最重要的數值

本土今增281例「新北115例」居冠 各縣市確診群聚一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小姑堅持要當伴娘...婆婆傳訊「完成她願望」準新娘崩潰求救

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／ingimage
圖／ingimage

伴娘是婚禮中負責貼身陪伴新娘的人，一般會由新娘的姊妹或是好朋友擔任。不過近日有一位準新娘很懊惱，因為跟自己熟識的小姑，堅持想要當伴娘，溝通後仍執意不肯退讓，婆婆甚至也希望她完成小姑的願望，最後準新娘堅持自己底線，這件事才告一段落。

一名準新娘在Dcard以「準小姑堅持要當伴娘」發文，和男友交往四年，今年十月要結婚，雙方家人蠻常一起吃飯，彼此算熟悉，男友有個妹妹小原po兩歲，因為年齡相近，所以偶爾也會一起出去玩，小姑個性篇強勢，加上家裡保護蠻好，感覺還沒社會化，很多行為或語言都以自我為中心。

原po說，平常因為她年紀比較小，加上又是男友家人，所以對她很多行為一開始都是忍讓，但後面有些舉動太超過，像是未經同意使用個人用品，一直要求買東西給她，男友有唸過她，表面上是理解，但私下可能還是不能體諒，曾在電話中聽到她說「有一個很小氣的嫂嫂」。

原po表示，最近要籌備婚禮，小姑就一直想當伴娘，但原po很早就已經找了兩個好朋友當伴娘，加上小姑感覺只想自己穿漂亮，對婚紗有很多意見，都要選很襯她伴娘服的顏色，讓原po感到心很累，也不想多一個她當伴娘。

原po直接和她說伴娘人選已經確定了，小姑表示自己和哥哥感情很好，也想在哥哥婚禮上有貢獻，原po則說可以安排其他位子給她，像是她很會跳舞，可以留一個橋段給她，但小姑露出一個很不爽的表情，話也不說的就走了。

清明連假時，小姑好像為了這件事跟婆婆訴苦，結果婆婆傳Line跟原po說，能不能多一個伴娘完成她心願，原po看完當場傻眼，雖然男友說不用理會，但又怕在婆婆心中黑掉，覺得未來媳婦很不通情達理，於是上網問網友該怎麼辦。

網友看完也紛紛回應，「黑掉就黑掉呀，男友說要處理就讓他去處理，一次的妥協只會換來更多的妥協，何況這是妳的婚禮耶」、「告訴她，傳統習俗姑=孤，是不知道婚禮最忌諱這個嗎？還一直要當伴娘，是腦子壞掉喔，還不離新娘遠一點，要是我家長輩，早就沒好臉色給她看」、「他們家都在情緒勒索」。

最後原po在大家的建議下，決定為自己的婚禮堅持底線，本來想說如果婆婆真的很在意就直接搬出娘家拒絕，幸好男友有和婆婆解釋原po很早就找好伴娘人選，後來婆婆也就默默收回Line的訊息，伴娘的事情也告一段落，但原po也決定往後要和小姑保持適當距離。

婚禮

延伸閱讀

「下雨機率100％」她想提早掃墓 婆婆堅持看日子：全家人會不順！

男子結紮後妻仍懷孕 哭訴疑被戴綠帽 醫揭關鍵：小孩是你的

地震警報狂響…他下意識「1個動作」 女友心寒決定不嫁了

「不能太漂亮」22歲女大生當職業伴娘收入曝光 網：哪裡應徵？

相關新聞

地震警報狂響…他下意識「1個動作」 女友心寒決定不嫁了

情侶間彼此在對方的心中地位有多高，在急難時或許可看出真相。一位男網友表示自己養了一隻大型牧羊犬，平日常開玩笑如果必須在女友和狗之間做選擇，一定會「放生女友留狗」。日前發生地震時，他第一時間抱起狗狗，並叫醒女友離開房間，結果櫃子突然倒塌壓傷女友的腳，事後，女友認為原來狗比自己重要，決定取消婚禮，讓原PO不知該怎麼辦。

哥哥借錢不還又借50萬 她怨「單身錯了嗎」 網嘆：剩錢的地位

現代社會改變，不少人享受自由的單身生活。一名網友是單身，卻常常被家人認為，「很有錢」，哥哥甚至借錢不還又再借了50萬，還表示以後老了他的孩子會照顧她，現在給他錢是一種投資，令她相當無奈，引起不少網友熱烈討論。

小姑堅持要當伴娘...婆婆傳訊「完成她願望」準新娘崩潰求救

伴娘是婚禮中負責貼身陪伴新娘的人，一般會由新娘的姊妹或是好朋友擔任。不過近日有一位準新娘很懊惱，因為跟自己熟識的小姑，堅持想要當伴娘，溝通後仍執意不肯退讓，婆婆甚至也希望她完成小姑的願望，最後準新娘堅持自己底線，這件事才告一段落。

男友認出軌 她卻遭小三嗆「妳有問題」 網曝被劈經驗：浪費我時間

情侶雙方需要互相體諒及溝通才能維持長久的感情，一名網友表示，男友親口承認自己出軌，男友一直道歉並表示不會再做，男友打電話給小三後卻被反嗆，令原po相當難過，引起不少網友熱烈討論。

【育兒點滴】黎光／媽媽的驚悚日常

有了孩子後才知道，「呷賽」不是罵人的話，而是幼兒生活的一段日常切片。隨月齡漸長，女兒先學會翻身，接著爬行，經常尿布換到一...

【師長心情】傅悅／做坦克車的男孩

星祐遞給我作文，題目是「我想對你說」。我請他補上漏寫的姓名，他小聲說：「老師，妳知道是我寫的就好，不要給別人看，也不要登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。