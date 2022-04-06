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地震警報狂響…他下意識「1個動作」 女友心寒決定不嫁了

聯合新聞網 / 綜合報導
一位男網友在地震當下，第一時間因先抱狗而未護著女友安全，讓女友心生不滿，決定取消婚宴，令他感到無奈。示意圖／ingimage
一位男網友在地震當下，第一時間因先抱狗而未護著女友安全，讓女友心生不滿，決定取消婚宴，令他感到無奈。示意圖／ingimage

情侶間彼此在對方的心中地位有多高，在急難時或許可看出真相。一位男網友表示自己養了一隻大型牧羊犬，平日常開玩笑如果必須在女友和狗之間做選擇，一定會「放生女友留狗」。日前發生地震時，他第一時間抱起狗狗，並叫醒女友離開房間，結果櫃子突然倒塌壓傷女友的腳，事後，女友認為原來狗比自己重要，決定取消婚禮，讓原PO不知該怎麼辦。

一位男網友5日在《靠北男友2.0》發文寫道，自己養了一隻大型牧羊犬當寵物，平時還會睡在一起，前晚地震警報大響時，因睡房堆高雜物很多，他急忙抱起愛犬，並拍醒女友趕快離開房間，就在他去拿駕照、鑰匙時，一個架子倒塌整個砸到女友的腳上，造成嚴重扭傷和瘀青。

原PO表示，當時因雙手抱著狗狗，架子倒塌的當下，沒有多餘的手可以護著女友，結果在送女友到醫院的過程中，全程都被當空氣無視。之後，女友才哭著說，「一直以來你總說狗比女友重要，我都當你開玩笑，到今天我才發現，原本你是說真的」，並且在出院後直接回台北，還跟原PO要求取消下月的婚禮及酒席，令他整個傻眼。

原PO表示，自己是真心愛女友的，也將她視為共度一生的對象，絕不可能覺得寵物比她的安全重要，雖然平時常開玩笑，如果要在女友和狗狗之間做選擇，一定會「放生女友留狗」，但地震當晚真的不是故意只保護狗而不顧她。因為他覺得女友可以用溝通的，而狗狗可能會受到驚嚇而亂跑不受控制，如果在冷靜的情況下，絕對「毫無懸念會救女友」，但現在再多解釋女友都不相信，只能怪自己平日玩笑開太多，只好發文求助該如何挽回女友。

貼文引發討論，有人認為「第一時間的反應說明了一切」、「嘴上雖這麼說，但危急時身體很誠實」、「我真的覺得平時愛講那些，等某些時間到了真的做了，人會心寒的」、「女友反應很正常，大部分人在體會過生死一瞬間的感覺後，都會更愛自己，更不想對不夠好的人和事妥協」、「如果我另一半也跟你一樣，我也會選分手」。

但也有人覺得「先抱狗我覺得沒錯欸，人跟狗計較實在…」、「事實上我也會先抱狗，人聽得懂，狗聽不懂啊」、「狗在沒訓練情況，發生突發狀況通常都會慌亂、躲起來，而人在突發狀況會有自己思緒，所以沒有絕對錯也沒有絕對對」、「我也會先抱狗，找個觀念一樣的人過日子吧，才不那麼累～」、「如果沒有共同的信念，放生也好趁還沒結婚，說實在生活的摩擦也還有很多很多，單一事件就不能忍受只能說放了，下個會更好」。

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