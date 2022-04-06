男友認出軌 她卻遭小三嗆「妳有問題」 網曝被劈經驗：浪費我時間

情侶雙方需要互相體諒及溝通才能維持長久的感情，一名網友表示，男友親口承認自己出軌，男友一直道歉並表示不會再做，男友打電話給小三後卻被反嗆，令原po相當難過，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「感情版」發文，近日男友突然跟她說出軌了，她難過地哭了一整天，都快把眼淚哭乾了，男友則是抱著她哭表示，不會再有這件事情發生了，「自己就是犯賤，那時候精蟲衝腦…」，但原po一閉上眼睛，就會想到男友跟小三的畫面，小三是男友公司的同事，而且也知道原po的存在，當下原po叫男友打電話給對方，卻被對方反嗆，「妳本身就是有問題他才會這樣子」，令原po相當無助，「我到底要怎麼辦…」。

網友紛紛表示，「犯賤男如果你還要回收就是犯賤了」、「有一就有二」、「分手吧！心理永遠有疙瘩折磨妳」、「他當然有可能改，但悔改機率非常低，我是不會賭啦，寧可找新的，因為你原諒了一定還會折磨你好一陣子，男友到時候還會說，你自己說要原諒的，交往沒必要這麼痛苦」、「這種錯誤不容許任何一次犯錯，因為他很清楚他這麼做會傷害你，但他選擇了傷害你，然後爽一時，還不夠自私嗎」、「先分手再說！如果這次原諒他，以為他會心懷感激嗎？不會。多了解人性吧」。

有網友則認為，若原po分手自己也有問題「你的問題就是還不趕快分手，是要留著過清明節嗎？」、「你的問題就是還不趕快分手，是要留著過清明節嗎？」、「那個女生有問題，你的男朋友更有問題，如果這樣你還不分連你也有問題」、「呃…那女的的話聽聽就好，自己做錯事情檢討被害者，她只想透過檢討你來降低自己的罪惡感，或得到成就感，即使你真的做錯，也該是男朋友先跟你分手或是講清楚（你不一定真的有錯）」、「你們相處就算真的有問題也不能成為他背叛妳的理由，更不能成為那個女的嗆妳的藉口啦」。

有網友則分享自身經驗，「分啦，我被同一個劈了6次也是分啊，每次都哭著說沒有下次，有夠浪費我的時間」、「還以為我發的鮾，遇到一樣的問題，但男生過不去所以提分手了」、「我前任也當面跟我承認他偷吃，也跟我說不會有下次，我也原諒答應他。結果就跟其他人說的一樣，有一就有二，過了兩年又偷吃了，而且還是我自己抓到的，就當場分手不給他任何臉色，就看你是覺得要繼續然後某一天又被傷害，還是直接斷乾淨～」、「我也是被劈，交往6年，也是跟公司同事開房，我已經把他火化了～好好療傷，有更好的人等你呦」。