男子結紮後妻仍懷孕 哭訴疑被戴綠帽 醫揭關鍵：小孩是你的

「做完結紮手術後怎麼還會懷孕？！難不成是被戴綠帽？」台灣1名46歲人夫抱着這個疑問找上泌尿科醫生，指自己已做結紮手術，惟其妻子最近仍然懷孕，哭訴「我好像被戴綠帽了」。不過，醫生詳細查問後點出1個關鍵，證實「孩子還是你的」，男子聽罷終於「破涕為笑」，一場家庭風暴順利化解。

泌尿科醫生陳偉傑、羅詩修開設的「泌密會客室」FB專頁，上周五（4月1日）分享案例，指1名46歲事業有成、育有2名孩子的小老闆求診時眉頭深鎖，看起來相當沉鬱。問到是否與妻子吵架了，男子突然流淚說：「我好像被戴綠帽了，我的老婆又懷孕了…」

原來男子2個月前才做完結紮手術，現時妻子懷孕讓他很受挫，懷疑「被戴綠帽」。不過醫生發現了問題所在，問男子做完結紮後是否完全沒避孕，男子點頭後醫師便說：「那孩子應該還是你的，你的老婆應該沒有幫你戴綠帽。」但男子一臉疑惑問：「怎麼可能，我都結紮了，如果結紮還會懷孕，那哪是結紮手術？」

醫生解釋，結紮手術主要是把輸精管阻斷，讓後來新生的精子無法通過被截斷的輸精管進入精液，也就沒辦法受孕，但如果剛結紮完，部份精子仍存活在輸精管跟前列腺，這時進行性行為，僅剩的精子同樣會走到女性陰道中，就有可能懷孕，建議做結紮手術2個月或是15次射精後驗過精蟲，證實沒有精蟲，往後才能在無後顧之憂下「無限之戰」。

醫生表示，男子聽過解釋後「破涕為笑」，「評估之下，他應該還是會把孩子生出來」，又說能化解一場家庭糾紛，「也算是功德無量」。

事件引來網上熱論，有網友爆笑，「結紮後還是有蟲蟲危機，能殺出封鎖線的精蟲，一定是最棒的」、「生命會自己找到出口的」、「自己給自己戴綠帽」。也有網友感嘆妻子險被錯怪，「好無辜的老婆」、「差點變家暴」、「手術前沒有好好聽到說明啊？」。

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文章授權轉載自《香港01》