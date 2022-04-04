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「下雨機率100％」她想提早掃墓 婆婆堅持看日子：全家人會不順！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友為了避雨，希望可以提前掃墓，但婆婆堅持「要遵守祖先規定的日子，不然全家人會不順」。（示意圖）記者潘欣中／攝影
一名網友為了避雨，希望可以提前掃墓，但婆婆堅持「要遵守祖先規定的日子，不然全家人會不順」。（示意圖）記者潘欣中／攝影

清明連假前兩天都下雨，有些人會選擇提前掃墓，來避免塞車與天候不佳，日前一名網友抱怨，因為降雨機率100%，她跟婆婆提議要「提早掃墓」，沒想到婆婆卻說「要遵守祖先規定的日子，不然全家都不順」，讓原PO十分不解。

一名網友在「爆料公社」表示，「不知道各位有沒有挑掃墓日子的經驗？當初我公公選擇土葬，每一年清明節回去掃墓也沒問題，但上禮拜就知道清明節天氣不好，降雨機率大，跟婆婆商量可否提早掃墓，且很多人都會選擇提早掃墓」，沒想到婆婆聽了之後，不以為然的表示「這是那些人亂來，祖先訂的規矩怎麼不遵守」。

原PO無奈表示，今年過年婆婆看好掃墓日子，說那天最好，適合我們的生肖，但當天降雨機率100%，婆婆卻沒有考量到，只說一切都是為後代著想。原PO透露心裡話「這麼多年遵照婆婆選定的日期拜拜，日子好像也沒有過得比較好，而且下雨天泥濘路真的不好走」。

事後，婆婆回應「只能提早掃墓，不能延後日期」，原PO聽了傻眼直呼「不就早跟您說要不要提早了嗎？」

網友看了回應「是老公不夠罩，我都讓我老婆在車上等，自己跟我媽下去掃墓，因為是我開車，所以什麼時候掃墓是我來決定，我知道會下雨，上禮拜就先掃了」、「哪來規矩這麼多，看一個好天氣、沒塞車的日子就可以掃了」、「挑日子去根本迷信」、「我們都會提前去」。

清明節 連假

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