終極AA制 親熱後男友索保險套費30元、女生爆怒斥「有病」

現代人盛行「男女平等」觀念，約會時使用「AA制」（大家各付各的）已很平常，但連保險套費用都要攤分，會不會太過份？近日有女生在討論區發文，指與男友發生親密關係後，對方竟向她索取30元，稱是保險套的一半費用，事件令她氣憤不已，又指平日吃避孕藥時都是自己出錢，怒斥對方「有病」。

貼文引來網友熱烈發言，不少人認為男方太計較，連這種小錢也要女生出，但留言當中竟有網友「畫錯重點」，認為該款保險套價格很便宜，要求原po推薦牌子。

該女生在Dcard發文，指自己與男友的房事一直是靠她吃事前避孕藥或者事後避孕丸去避孕，而藥物都是她出錢買的。但一次因為男友想「愛愛」而原po的藥已經吃光，就改用保險套。但親熱翌日，男友竟向她索取30元，稱是保險套的一半費用，令她大怒，發文直斥男友「有病」。

有網友提議原po「拒絕AA制」，向男友取回避孕藥的一半費用，亦有人批評原po的男友小氣，認為他錙銖必較，勸她直接分手。亦有人認為她與男友一樣是斤斤計較，不應為了一點小錢在網路上狠批對方。

另外，甚至有網友竟搞笑地畫錯重點，把焦點放在保險套價格上，認為相當便宜，請求她介紹是哪個牌子，但引來其他人笑翻，因為又不是指每盒30元，而是指單個的價錢，一個保險套是30x2=70元才對。

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文章授權轉載自《香港01》