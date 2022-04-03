38歲女相親閃嫁「口罩帥哥」醫生 婚後見老公脫口罩模樣秒後悔

新冠肺炎疫情下，口罩已成為日常生活必備物品，有些人戴上口罩後把面貌的醜點蓋過，讓人看起來像帥哥美女。日本1名生於醫生家族的美女瑜珈教練，向來以醫生作為擇偶條件相當「專一」，2年前以38歲之齡透過婚姻介紹所找到心儀的醫生對象。由於疫情關係，2人約會時男方都幾乎沒有脫過口罩，而她並無特別在意，也沒有仔細看清男方樣貌。結識2個月、僅約會兩、三次情況下，2人閃電結婚，原本應該感到開心幸福，惟日女婚後才驚覺丈夫竟是「口罩帥哥」，脫下口罩的「真面目」是臉頰下垂、牙齒不整齊，加上嘴唇厚，讓她瞬間後悔莫及，拒絕接吻之餘，親熱時要關燈，夫婦關係迅速轉壞，其後男方更被揭發出軌，小三卻又是感情騙子，劇情轉了又轉超糾結。

日媒《現代ビジネス》報道，現年40歲、化名「未央子」的日本人妻，本身是生於醫生世家的瑜珈教練，其父親和哥哥都是醫生，自己相貌漂亮且條件不俗，加上身邊女性密友的丈夫都在大企業工作，未央子懷着「非醫生不嫁」信念去選擇對象。2年前，她透過婚姻介紹所認識了比自己年輕1歲的現任醫生丈夫，對方的父親也是醫生，家中經營還經營醫學美容診所，經濟條件相當不錯，加上見面時覺得戴着口罩的男方「樣貌」不俗，完全符合美央子的要求，讓她認定遇到生命中的真命天子。

2人交往2個月月僅約會過兩、三次就決定結婚，惟未央子婚後才發現自己犯了大錯。由於相親期間正值疫情時期，2人外出約會時都戴着口罩，未央子只看過男方數次除下口罩，但未有仔細看清其容貌。直到結婚後，未央子才驚覺丈夫竟是「口罩帥哥」，眼睛的確相當吸引，卻口罩下的臉頰卻是下垂，擁有超厚嘴唇，而且牙齒不整齊，與戴着口罩時有巨大落差，令未央子失望厭惡，望着其嘴巴更抗拒接吻。

雖說丈夫的相貌不似預期，但他的確是醫生，未央子心想既然嫁了，便以為會慢慢習慣丈夫的「真面目」，甚至可以日久生情。惟「外貌協會」的她難以克服心理障礙，有次老公想來個「早晨之吻」，她下意識就把他推開，而行房時亦堅持把房間燈光調暗，否則無法進行，久而久之夫妻感情產生嫌隙，至近2個月丈夫態度更明顯冷淡，不但不給生活費，也不會向她打招呼，2人關係降到冰點，甚至分房而睡。

更甚者，未央子在丈夫的銀包找到不尋常發票、汽車座椅下收藏神秘禮物，以及藏在袋裏的避孕藥等，種種迹象顯示丈夫已經出軌。未央子決定請私家偵探調查，保障自己作為妻子的權益，最後揭發丈夫果然有外遇，對象是半年前重遇的高中同學，2人經常到情侶店開房偷情。

未央子拿着證據與丈夫攤牌，他坦承有外遇，又表示目前每月會給予對方10萬日圓（約24000台幣）作生活費，又承認想離婚與小三一起，但對方表示放不下丈夫而作罷。

有私家偵探更深入調查後，發現小三原來另有更多情人，而且每次都以有丈夫或小孩作借口，向情人取了生活費而沒有與固定對象在一起，本身也只是單身女郎，向男人以不同借口騙財。

夫妻倆攤牌後，丈夫很感謝未央子子將真相告訴他，不過兩人關係生了難以彌補的縫隙，目前雖未離婚，丈夫也斬斷與外遇的關係，但未央子再也無法接受丈夫，感情也已回不到過去，未央子也直言難以繼續維持夫妻生活，「不想繼續拖拖拉拉生活」。

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文章授權轉載自《香港01》