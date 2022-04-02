台灣孩子越來越不快樂 兒少生活滿意度再創新低

兒童節將至，但現在的孩子幸福嗎？兒童福利聯盟今公布2020年台灣學童主觀生活滿意度調查，發現五年級到九年級兒少的生活滿意度分數屢探新低，2017時還有79.2分，2020年平均只剩72.7分，下降6.5分。若以100分計算，生活滿意度60分以上者78%，與HBSC世界平均相差10個百分比。

兒盟指出，台灣兒童的生活滿意度與國際數據相比，在飲食、運動、睡眠，家庭與同儕支持上都不足，孤單與疏離感也逐年加重，呼籲家長多陪伴孩子，家人支持越高，孩子的生活滿意度才會越高。

兒盟指出，世界衛生組織（WHO）自1982年起針對兒童及少年進行跨國研究《學齡兒童健康行為調查》（HBSC survey），從家庭資源與結構、同儕關係、身心健康狀況等評估孩子們的生活滿意度。近年來兒盟也以同樣內容了解國內學童對生活的滿意度，結果發現，台灣學童2020年的主觀生活滿意度60分以上者僅占78.0%，與HBSC世界平均相差了10個百分比。

調查同時也發現，學童主觀生活滿意度2020年平均為72.7分，相較於2017年的79.2分低6.5分。此外，年紀越大的兒少主觀生活滿意度的平均分數越低，國小為78.8分，國中則是68.1分，二者相差10.7分之多。

兒童福利聯盟執行長白麗芳說，從調查可看出，雖有49.5%的孩子天天吃早餐，但相較於英國的63.0%還是少了許多，另外，41.5%孩子平均每天至少吃一次甜食、48.8%孩子每天至少喝一次含糖飲料，但國際間比例卻只有25%、16%，台灣孩童嗜甜比例高於國外2、3倍。吃過多甜食，但運動量、睡眠時間卻不足，22.7%的孩子平均一周運動不到一天，平均睡眠時間則只有7.8小時，且年齡越大睡眠時間越少。

本次調查也發現，2020年「我覺得孤單 (同意及非常同意)」的比例比2019年高出3.3%，從13.5%增加至16.8%，此外，認同「世界少了我也沒有關係」的兒少高達29.0%，與2019相較之下增加了5.8%，由此可見，兒少孤獨感與疏離感加重。

兒盟調查也指出，台灣兒少跟國際兒少相比起來顯得相當不愛上學，2020年台灣愛上學的孩子只有14.3%，但英國有23.0%、HBSC的國際平均有28.0%。46%學童認為學校課業壓力大，與HBSC國際平均36%明顯高出許多，更不用說面臨基測的國中學生，有54.7%的國中生非常同意課業壓力很大，小學生也有34.2%自認課業壓力大。

不過，在同儕支持度上，雖然有74.2%兒少自認同學相處愉快、66.8%覺得學校同學們接受自己，但進一步參考國際作法將同儕支持量表分數分為同儕支持度高低兩組，發現台灣同儕支持度高的兒少占41.1%，相較於國際平均60%，顯然同儕支持表現較差，此外值得關心的是和老師的關係上，調查發現有3成兒少感受不到老師的對自己的接受及信任感。

家庭關係方面，每天跟家人共餐的兒少有43.8%，低於國際HBSC調查的50%；「覺得把煩惱告訴媽媽容易」有56.6%，「把煩惱告訴爸爸容易」降到43.6%，兩者更都遠低於國際平均的85%及73%。

白麗芳說，這次調查嘗試進一步分析與兒少生活滿意度最相關的因子，結果發現，兒少同儕支持、家庭支持與其生活滿意度均呈現低度正向關。這表示兒少在生活中越得到支持和接納，兒少的生活滿意度愈高，其中家庭支持的相關係數高過同儕支持，即家庭支持比同儕支持更是提高兒少生活滿意度的重要關鍵。

她強調，家人的陪伴互動與兒少的生活滿意度息息相關，家人給予的支持越高，孩子的生活滿意度也越高，家長專注的陪伴、良善的親子溝通、多一點正面的鼓勵和肯定，都可以讓孩子的幸福感倍加提昇。