嫁醫生世家生三子仍被嫌 小姑曝20年來超強嫂嫂的日常

一名女網友在臉書社團網站《靠北婆婆2.0》上PO文要幫大嫂抱怨，她稱在醫生世家長大，獨子哥哥是醫生，大嫂是藥劑師，兩人在醫院認識不到一年便結婚，堪稱人生勝利組。

原PO稱家裡包括爺爺、爸爸和哥哥，伯父、叔叔都是醫生，媽媽也是被奶奶「管教」出來的傳統媳婦。原PO稱，大嫂在生完第一胎後便離職，之後連生三胎男孩都自己帶小孩。

但身為公公的爸爸會隨機抽考三名孫子的各科各課，只要一不滿意便會說是大嫂教育不當。身為婆婆的媽媽則會突擊兒子的家，一見屋內不整齊便著手按自己的方式重新整理，並嫌帶著三名差不到兩歲孫子的媳婦「為何不打扮」，「也不幫老公顧面子」。

所幸嫂嫂脾氣好，在面對公婆的高壓管理下並未有衝突，「我大嫂總是溫柔的笑笑，開朗的跟陽光一樣，沒看過她生氣，我常問她是沒神經還是沒脾氣（我都火大了）」。讓她每回在聽著媽媽抱怨媳婦時都覺得好生氣，屢次請媽媽放過大嫂，原PO的爸爸還會要求身為小姑的她去打探姪子們的成績，但每回都被原PO拒絕。至於哥哥，原PO稱哥哥「就像個沒事的人」，「對家裡的事就是沒放在心上」，平常爸媽有事也是她在代勞跑腿。

原PO稱，如今兄嫂的三名孩子皆成器繼承醫缽，都是醫學系或藥學系學生，她稱大嫂在20多年後總算熬出頭，文末並稱自己與嫂嫂的感情很好，待她就像姐姐一般，兩人會一起逛街，出國購物也是會想到她，她要感謝大嫂的付出，「嫂子我愛你」。

網友盛讚原PO和大嫂是「好棒的大嫂、好棒的小姑」，並稱「妳大嫂有妳很幸福啊」，網友見文也想說：「妹妹好菇我也愛妳」、「大嫂也是高EQ，很喜歡妳們相處模式」、「你嫂子的付出跟犧牲，因為你的告白都值得了」、「也許妳嫂嫂也是因為妳，才覺得其他事情都不是問題。」