夫為妻勇結紮 投50元幣記錄「恩愛次數」3年總額讓網炸鍋

一名男網友在「爆料公社」PO文表示，三年前為了老婆一句話，便鼓起勇氣做了男性結紮手術，原想這樣挨一刀就能換日後「性福美滿的日子」，並打算用「恩愛一次投一次50元來紀錄」，未料三年過去僅投了9枚硬幣。他並附上一張內有九枚50元硬幣的紅色小豬公「宰殺照」，「慰藉小小輸精管在天之靈」。

原PO哀嘆自己接受結紮手術後，投豬公的計畫「三年過去了！啊啊啊啊啊！450元！」他稱「在手術三週年的日子，決定宰了這隻撲滿，來慰藉我小小輸精管在天之靈。」文末以「女人的嘴，騙人的鬼」作結。

原PO並留言透露，當初花了8500元進行結紮手術。網友揶揄，「好像買保險套比較省」，有網友安慰他「再54年就回本了」，也有不少人為原PO三年來只投了九次的「恩愛記錄」感到委屈，「一年三次，這樣的婚姻是在過什麼的？」大批網友則直呼：「這麼慘的事，為什麼我卻想笑啊」。

有與原PO同樣做完結紮手術的男性網友分享，不少人稱在做完手術後，「結紮費一年都回本囉」，還有人說：「我破萬了」、「就快要變大富翁了」，很多人頓時感到幸福：「突然感覺我老婆對我真好，至少還有每季福利可領」。