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房產、現金不香嗎？樂天人妻秒放生出軌尪 灑脫態度網狂讚

香港01 / 朱利安
分手出軌老公後，人妻決定來個長假環島，狠狠放鬆一下。 圖／PIXABAY
分手出軌老公後，人妻決定來個長假環島，狠狠放鬆一下。 圖／PIXABAY

很多已婚女性遇上另一半出軌，即使錯不在己，也會反過來怪責自己做得不夠好，但台灣1名37歲女子近日在發現丈夫出軌後的舉動，卻被獲網友大讚。育有1女兒的她，在離婚後先向男方拿走1間房子及120萬台幣贍養費，然後再請8天長假，決定讓自己「狠狠放一次假」，放下一切環島旅遊，其灑脫態度引來掌聲，網友都支持她重展新生活。

該名37歲女子在「爆料公社」投稿，表示自己先前發現丈夫有情婦，於是毫不猶豫地決定離婚，「大方放過老公和小三，拿走一間套房和120萬現金走人」，更自己準備了長達8天的環島之旅。

原PO稱已經向公司請長假，以防在旅途中被打擾，而唯一可惜男方家人不讓女兒跟她一起環島，她便只好獨自出發，「但我會整理好自己的情緒，用最棒的狀態跟她（女兒）再相聚的」。原PO在文中興奮表示，「37歲單身阿姨，終於可以狠狠放自己一次假了，祝福我吧！」，積極樂天的態度引來大批網友點讚。

帖文吸引不少祝福留言，又希望原PO能好好享受環島旅行，同時準備好開展新生活，「恭喜，妳即將獲得更棒的人生，愛自己多一點」、「多愛自己就是一個好的開始，祝福妳」、「恭喜放下一部分的負擔！好好的玩吧！」、「才37而已，妳值得更好的人」，部份網民更表示願意帶樓主四處散心，「可以來找我，我排假跟妳出去走走」、「放假很棒！好好放鬆，到台中可以請妳吃飯」、「經過台中可以跟我打招呼」。

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文章授權轉載自《香港01》

環島 離婚 出軌

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