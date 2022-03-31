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婚後要遷戶口？ 她持「這論點」和婆婆意見不合戰翻

聯合新聞網 / 綜合報導
網友婚後住婆家，卻因沒入戶口，讓婆婆大怒。示意圖/Ingimage
網友婚後住婆家，卻因沒入戶口，讓婆婆大怒。示意圖/Ingimage

日前一名網友在「Dcard發文表示，因婚後住在婆家，雖婆婆控制慾強，但在和先生討論過後，選擇保留原本戶口。這個舉動卻讓婆婆大動肝火，還氣得說：「沒把戶口遷進來不算嫁到我們家也不算我們家的媳婦」。

原PO發文提到，婚後搬進婆家住，但先前先生就曾和她說過，婆婆的控制慾強，之前也曾經擅自打開小孩的信件。原PO基於隱私等原因，「要是一些文件寄到婆家感覺會被問東問西」，於是選擇不將戶籍移至婆家，先生也向她表示不需要遷戶口，且戶籍在同縣市，也沒有福利等問題。

但婆婆在知情後，卻打電話大罵原PO的先生。她認為，若原PO沒有把戶口遷過去，就不算她們家的媳婦。甚至婆婆為了要拜祖先，要求先生多做的12盒喜餅，婆婆也說要全部拿去丟掉，讓原PO不解為何結婚就一定要遷戶口。

許多網友留言分享看法，認為之後同住一個屋簷下只會有更多類似情況發生，「這種蕭婆還是離遠點，戶口不要遷進去比較好。我跟老公是登記結婚時也搬入新家，所以兩個人戶口都有遷出原生家庭，轉遷入新家，我當戶長」、「沒有一定要遷啊，有滿多人是買房子之後才把戶口遷到新家，買之前戶口都還留在自己家。不過我們雖然還沒買房 ，但跟婆家住同區，覺得大選投票都要跑回娘家很麻煩，所以把戶口遷到婆家，但是辦理『同址分戶』，就是戶口住址相同 ，但是獨立一個戶號+獨立一個戶口名簿」、「正好啊！不要嫁到他家、不要當他娘的媳婦。只要跟你老公結婚當你老公的老婆、以後小孩的媽媽就好了，超爽的，媳婦們夢寐以求的事情就這樣發生在妳身上了」。

媳婦 結婚 婆婆 Dcard

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