踏出愛情的墳墓？2021年度離婚理由排行出爐

【文·Social Lab社群實驗室】

婚姻象徵兩人對彼此的承諾，從當初相遇到熱戀，最終決定共同邁進人生的下一階段，本應是一件最浪漫不過的事，卻也可能演變成一生中難以忘卻的遺憾。究竟一段婚姻會走到盡頭，背後的原因又有哪些？

你能原諒另一半「外遇出軌」嗎？網友：「理念不合」還是分開比較好

觀察離婚理由的相關討論發現，以討論「外遇出軌」話題的聲量最高，其中有網友在討論區中請益「發現另一半外遇了該怎麼辦」，引起網友熱烈回覆，一派網友認為外遇不值得被原諒，留言如「成全他們吧，就跟以前的戀情分手一樣啊」、「別懷疑了，長痛不如短痛」等，同時也有另一派網友提醒事主要從實際面向多加考量，顧及經濟與孩子扶養等問題再作決定，並建議有關離婚後的金錢糾紛還是「找專業律師比較重要」。

網友熱議top7離婚原因 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

提到因「金錢觀」與「性觀念」不合而離婚的話題也相當普遍，在金錢方面不外乎是因雙方的「收入差距」、「消費習慣」或「儲蓄目標」等方面無法達成共識，而點燃了紛爭的導火線；在「性觀念」方面則有許多網友在討論區中向大家請益如「新婚一年，性生活幾乎為零」、「有苦難言的無性婚姻」等，抱怨兩人之間的戀情難以加溫的困擾。就以上情況，不少網友認為，若雙方理念不合，則不應該勉強自己長期處在這種壓力之下，表示「早點分開比較好」。

婚姻走久了難免倦怠，因此「外貌體態」與「感情冷淡」等也經常成為兩人無奈分開的原因，就有網友分享「我一直覺得我太太不懂得成長，不管是穿著打扮還是談吐氣質，越來越跟我格格不入」、「現在的他很冷淡，連個擁抱都不願意給」等，諸如此類等問題長久下來也終會讓婚姻關係出現裂痕。

此外網友們認為「家庭暴力」問題同樣不能容忍，一則有關「家暴對孩子的影響」討論受到網友熱議，紛紛留言「天天吵鬧打架家暴的真的直接離婚比較好」、「不開心的父母對小孩影響比較大」、「只是為了孩子忍耐不離婚跟負責任一點關係都沒有」等，表示除了顧及小孩的成長環境外，自己的身心健康也很重要。

每對夫妻固然希望婚姻能幸福美滿，但若相處後發現彼此不合，或是對方犯下難以容忍的婚姻大忌時，離婚也並非是錯誤的決定，最重要的是整理思緒，成熟解決兩人離婚後的問題才是。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》