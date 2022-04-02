辛苦養家遭諷像女妖怪 她氣到離婚怒咒前夫「遲早有報應」

結婚之後，該如何經營家庭，是夫妻之間必須共同協調的事。如果因此產生摩擦，就可能成為夫妻決裂的原因。最近日本媒體，就報導了一件類似的案例。

根據日本媒體「All About」報導，一位現年39歲，化名津奈奈的單親媽媽，當年在29歲時和丈夫結婚。不過在婚後，丈夫仍不改年輕時期的玩樂習慣，整天出門和朋友打球、喝酒等等，完全不管家裡的狀況，也沒有負責家中經濟，使得津奈奈必須一邊工作賺錢，又一邊負擔所有的家事。

津奈奈後來生下兩位兒子，但就連當爸爸了，丈夫依舊作風故我。有次津奈奈顧完小孩回房休息，丈夫看到他憔悴的樣貌，居然脫口而出「你樣子好像『山姥（日本民間傳說中住在深山裡的女妖怪）』喔」。這句話終於讓津奈奈再也忍無可忍，當場痛哭失聲。

即使丈夫事後表示自己只是在開玩笑，但津奈奈氣到隔天清晨立刻跑回娘家，並且決定要跟丈夫離婚。結果雙方要談判時，丈夫還嘲弄津奈奈「像你這樣的女人，只有我會收啦，居然還想要離婚，我可以再給你最後一次機會喔」，讓津奈奈理智斷線直接動手，丈夫也不干示弱的回擊，雙方的爭執更讓在場的小孩受驚哭鬧。

如今雖然兩人已經離婚，津奈奈則和母親同住，一起扶養兩位小孩，但現在仍無法原諒前夫的惡形惡狀，表示希望有一天對方能夠得到報應，自己則要為了孩子，努力邊工作邊好好活下去。