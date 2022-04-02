快訊

圖解新聞／本土疫情今年新高 清明掃墓先看清各地規定

宜蘭市中山國小傳1生染疫 今早10點全校篩檢估逾900人

辛苦養家遭諷像女妖怪 她氣到離婚怒咒前夫「遲早有報應」

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本人妻辛苦賺錢做家事，結果還被不顧家的丈夫嘲弄外表，讓她氣到決定離婚。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本人妻辛苦賺錢做家事，結果還被不顧家的丈夫嘲弄外表，讓她氣到決定離婚。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結婚之後，該如何經營家庭，是夫妻之間必須共同協調的事。如果因此產生摩擦，就可能成為夫妻決裂的原因。最近日本媒體，就報導了一件類似的案例。

根據日本媒體「All About」報導，一位現年39歲，化名津奈奈的單親媽媽，當年在29歲時和丈夫結婚。不過在婚後，丈夫仍不改年輕時期的玩樂習慣，整天出門和朋友打球、喝酒等等，完全不管家裡的狀況，也沒有負責家中經濟，使得津奈奈必須一邊工作賺錢，又一邊負擔所有的家事。

津奈奈後來生下兩位兒子，但就連當爸爸了，丈夫依舊作風故我。有次津奈奈顧完小孩回房休息，丈夫看到他憔悴的樣貌，居然脫口而出「你樣子好像『山姥（日本民間傳說中住在深山裡的女妖怪）』喔」。這句話終於讓津奈奈再也忍無可忍，當場痛哭失聲。

即使丈夫事後表示自己只是在開玩笑，但津奈奈氣到隔天清晨立刻跑回娘家，並且決定要跟丈夫離婚。結果雙方要談判時，丈夫還嘲弄津奈奈「像你這樣的女人，只有我會收啦，居然還想要離婚，我可以再給你最後一次機會喔」，讓津奈奈理智斷線直接動手，丈夫也不干示弱的回擊，雙方的爭執更讓在場的小孩受驚哭鬧。

如今雖然兩人已經離婚，津奈奈則和母親同住，一起扶養兩位小孩，但現在仍無法原諒前夫的惡形惡狀，表示希望有一天對方能夠得到報應，自己則要為了孩子，努力邊工作邊好好活下去。

結婚 離婚

延伸閱讀

她當年倒追大22歲暖男夫 如今難忍「掉頭髮又駝背」決意離婚

她老家有錢卻不敢說怕感情變質 男友自爆身份走向意外發展

她沒生兒子遭嫌棄 買冰給孩子吃都被夫痛罵「浪費錢」

38歲正妹閃婚如願當醫師娘 丈夫婚後一拉口罩卻全變調

相關新聞

辛苦養家遭諷像女妖怪 她氣到離婚怒咒前夫「遲早有報應」

結婚之後，該如何經營家庭，是夫妻之間必須共同協調的事。如果因此產生摩擦，就可能成為夫妻決裂的原因。最近日本媒體，就報導了一件類似的案例。

嫁醫生世家生三子仍被嫌 小姑曝20年來超強嫂嫂的日常

一名女網友在臉書社團網站《靠北婆婆2.0》上PO文要幫大嫂抱怨，她稱在醫生世家長大，獨子哥哥是醫生，大嫂是藥劑師，兩人在醫院認識不到一年便結婚，堪稱人生勝利組。

夫為妻勇結紮 投50元幣記錄「恩愛次數」3年總額讓網炸鍋

三年前為了老婆一句話，便鼓起勇氣做了男性結紮手術，原想這樣挨一刀就能換日後「性福美滿的日子」，並打算用「恩愛一次投一次50元來紀錄」，未料三年過去僅投了9枚硬幣。他並附上一張內有九枚50元硬幣的紅色小豬公「宰殺照」

房產、現金不香嗎？樂天人妻秒放生出軌尪 灑脫態度網狂讚

很多已婚女性遇上另一半出軌，即使錯不在己，也會反過來怪責自己做得不夠好，但台灣1名37歲女子近日在發現丈夫出軌後的舉動，卻被獲網友大讚。育有1女兒的她，在離婚後先向男方拿走1間房子及120萬台幣贍養費，然後再請8天長假，決定讓自己「狠狠放一次假」，放下一切環島旅遊，其灑脫態度引來掌聲，網友都支持她重展新生活。

【童言童語】熊熊媽／只對妹妹講秘密

煮晚餐時，看到七歲的姊姊和四歲半的妹妹窸窸窣窣講話，不知在講什麼，吃飯時便問了姊姊，她說在和妹妹講秘密。

【走味關係】走味關係／無用的快樂

進廚房久了，最喜歡一次能變出兩道菜的食材。比如說胡蘿蔔葉能用麻油、醬油跟糖炒成味道濃厚的日式小菜，萵筍葉燙起來鮮嫩清甜，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。