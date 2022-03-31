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婚禮前夕婆家一句話 準新娘悲哭度日「不知要如何面對」

聯合新聞網 / 綜合報導
有女網友表示婚禮前夕因為婆家的一句話，讓她心情大受影響。示意圖／ingimage
有女網友表示婚禮前夕因為婆家的一句話，讓她心情大受影響。示意圖／ingimage

隨著時代逐漸重視性別平等，許多人意識到潛藏在傳統婚姻中的不合理，力圖做出改變。日前有女網友表示，最近自己好不容易克服恐婚的想法，答應男友的求婚，然而卻在宴客前夕因為婆婆的一句話，弄得她每天難過大哭，對於婚禮毫無喜悅感。

女網友在Dcard發文描述，她討厭傳統婚姻中的不平等，因此相當恐婚，但現在與交往8年的男友相處穩定，仍像在熱戀期一般，讓她起心動念試著克服恐懼，答應早已求婚5年的男友。

然而，當宴客前2個月兩家人餐敘，婆婆與媒人確認女方不收聘也不需任何訂結儀式時，「竟然舉杯對我們說：『謝謝把女兒送給我們家！』」而男方也無人出聲糾正，讓女方家人一時語塞，事後也明顯悶悶不樂。這段插曲讓原po極為在意，「每天都很痛苦難過大哭，面對婚禮一點喜悅都沒有，也無心繼續籌備，更不知道要如何面對男方家人」。

文章底下網友認為關鍵在於男友態度，「這種爛話男友沒有表示甚麼嗎？婆家失言是一回事，這就是白目，重點是男友的反應作為」、「老婆在婆家的地位由老公的態度決定，這是絕對的」、「要觀察男友和家人相處，遇到事情能不能坦得住他父母，多到他家走動；他坦不住的話，未來還有更多這種事等著你！要結就是少跟婆家來往」。

但也有人緩頰單純是婆家不會說話，「其實我公公也有說類似的話耶，當場我父母雖然尷尬一下，但也沒太多放心上，因為我公公根本不讓媳婦做事，自己做或叫他兒子做事」、「我聽起來婆家是沒惡意耶，可能想謝謝妳家不刁難而已，可能是不會說話，當場兩邊難堪吧」、「別怕，有些長輩不會說話，她想拉近距離反而特別尷尬」。

Dcard 婚禮

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