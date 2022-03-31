快訊

基隆採「類普篩」被批雙標 陳時中回應了

俄宣布停火！下午3時開放人道走廊 讓馬立波平民撤離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

攜伴男同事聚餐中二度幫北漂女同事夾菜 女友怒摔筷子走人

聯合新聞網 / 綜合報導
男同事在用餐過程中兩度幫同位年輕女同事夾菜，讓他的女友氣到甩筷子當場走人。此為示意圖，非新聞中當事人。圖片來源：Ingimage
男同事在用餐過程中兩度幫同位年輕女同事夾菜，讓他的女友氣到甩筷子當場走人。此為示意圖，非新聞中當事人。圖片來源：Ingimage

一名男網友在爆廢公社》上PO文，稱在員工聚餐時發生一場「意外」，一名攜伴、帶著女友前來的男同事，本來一開始氣氛還愉快的，但男同事在用餐過程中兩度夾菜著同一位年輕女同事，讓他的女友氣到甩筷子當場走人，讓原PO上網詢問有男友或有先生的女生，「覺得這事很嚴重嗎？」

男網友描述當晚的狀況，稱當天是公司聚餐，有名男同事帶著女友一起來吃飯，剛開始氣氛本來都很愉快，該名男同事還跟女友有說有笑，但男同事在用餐中兩度夾菜給從南部隻身北漂的女同事，當場惹怒女友，讓她甩筷子氣到走人，頓時場面變得十分尷尬。

原PO說，更巧的是，男同事在隔日竟早就排假沒來上班，讓他上網想問有男友或先生的女生，「妳覺得這事很嚴重嗎？」

女網友讀完PO文後紛紛一面倒留言，指「如果我男友幫其他女生夾菜，我也會爆炸！」並質疑北漂女同事「都可以北漂了，自己夾菜很難嗎？」、「她是北漂又不是肢障」，「這男的不是腦子進水，就是有意分手」。

不少人覺得「女友」的表現似乎太客氣：「不該摔筷子，是我就直接把筷子插他大腿上」、「太客氣了，居然不是把筷子插他鼻孔」、「很嚴重啊！當我的面夾菜給別的女人，是不想活的概念吧！」

有人說，既然沒關係，那「女友也可以剝蝦給其他男同事吃，這樣才公平」，包括男網友也不認同該名男同事的行為，「要也是夾給自己女友吧」、「我大男人，但我只會體貼我老婆」，有人質疑，為何只幫年輕的女同事夾菜，「幫每個人都夾菜就可以，只幫年輕女同事夾菜太明顯」、「今天換作男生北漂，你同事會幫他夾菜嗎」，認為「已經有男女朋友了就要懂得避嫌，要照顧人可以用其他方式」。

有人還關心這件事的後續發展，直問在男同事隔日請假後，「那個年輕女同事是不是也沒來上班？」有人提出這整件事可能都是男同事計劃好的，「不要嫌我多嘴，男的根本是計劃通，不只事先請好假，還請眾多演員見證，可以快速分手，不拖泥帶水，無縫接軌南部女孩，大家也不會再問為何分手，不只安全下莊，還順便抱得美人歸，正式照顧女同事。」引發網友熱議。

愛情 爆廢公社

延伸閱讀

分析生氣背後的六個「理所當然」願你擁有憤怒的自由

小三爭寵贏或輸？見姨娘打扮要母親比照辦理 母親卻放棄了

蔡詩萍看大S閃電再婚像「驀然回首」：愛情難有 再一個20年

婆婆不滿媳婦同住「住娘家也可」 她怒嗆：房子以後是我們的

相關新聞

攜伴男同事聚餐中二度幫北漂女同事夾菜 女友怒摔筷子走人

一名男網友在《爆廢公社》上PO文，稱在員工聚餐時發生一場「意外」，一名攜伴、帶著女友前來的男同事，本來一開始氣氛還愉快的，但男同事在用餐過程中兩度夾菜著同一位年輕女同事，讓他的女友氣到甩筷子當場走人，讓原PO上網詢問有男友或有先生的女生，「覺得這事很嚴重嗎？」

媽討每月5千孝親費 70K男怒罵「明明有賺錢」：根本乞丐

出社會後開始賺錢後，為了對父母表示心意，有些人會固定給予孝親費補貼家用，但卻也引起了不少爭議。近日有一名網友氣憤表示，媽媽平時有上班，月薪8萬，但卻每個月都向他索討孝親費5千元，痛罵母親「吃人夠夠」，甚至口出惡言「根本乞丐」，貼文一出引起整排網友反彈。

【生活點滴】蘇芙／裹著泥土的禮物

清晨五點多被窗外淅瀝瀝的雨聲喚醒，寒假不用上學的森仔，正躡手躡腳從床邊爬起，穿衣打理好自己，悄悄的下樓。我默不作聲跟在他...

【家人關係】賴賴／蛋糕上的草莓

又到了草莓季，市面上滿溢相關產品。泡芙、餅乾、可頌，各式甜點綴以鮮豔飽滿的草莓，紅紅粉粉，不僅大人看了饞涎欲滴，連小孩都...

【心情點滴】馮平／儀式

進入巷口，我的心突地跳起來，比任何一次都情怯。走到門口，我左右看了一眼，從托特包裡拿出黃色雨衣套上。乳膠手套很緊，出汗。...

婆婆不滿媳婦同住「住娘家也可」 她怒嗆：房子以後是我們的

不少情侶結婚後，女方會希望與婆家分開住，不過，一名網友卻選擇住婆家，但婆婆認為她在家會讓全家很不自在，於是希望她和老公可以搬出去住或是住娘家，令原po相當氣憤，「有什麼毛病嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。