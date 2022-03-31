攜伴男同事聚餐中二度幫北漂女同事夾菜 女友怒摔筷子走人

一名男網友在《爆廢公社》上PO文，稱在員工聚餐時發生一場「意外」，一名攜伴、帶著女友前來的男同事，本來一開始氣氛還愉快的，但男同事在用餐過程中兩度夾菜著同一位年輕女同事，讓他的女友氣到甩筷子當場走人，讓原PO上網詢問有男友或有先生的女生，「覺得這事很嚴重嗎？」

男網友描述當晚的狀況，稱當天是公司聚餐，有名男同事帶著女友一起來吃飯，剛開始氣氛本來都很愉快，該名男同事還跟女友有說有笑，但男同事在用餐中兩度夾菜給從南部隻身北漂的女同事，當場惹怒女友，讓她甩筷子氣到走人，頓時場面變得十分尷尬。

原PO說，更巧的是，男同事在隔日竟早就排假沒來上班，讓他上網想問有男友或先生的女生，「妳覺得這事很嚴重嗎？」

女網友讀完PO文後紛紛一面倒留言，指「如果我男友幫其他女生夾菜，我也會爆炸！」並質疑北漂女同事「都可以北漂了，自己夾菜很難嗎？」、「她是北漂又不是肢障」，「這男的不是腦子進水，就是有意分手」。

不少人覺得「女友」的表現似乎太客氣：「不該摔筷子，是我就直接把筷子插他大腿上」、「太客氣了，居然不是把筷子插他鼻孔」、「很嚴重啊！當我的面夾菜給別的女人，是不想活的概念吧！」

有人說，既然沒關係，那「女友也可以剝蝦給其他男同事吃，這樣才公平」，包括男網友也不認同該名男同事的行為，「要也是夾給自己女友吧」、「我大男人，但我只會體貼我老婆」，有人質疑，為何只幫年輕的女同事夾菜，「幫每個人都夾菜就可以，只幫年輕女同事夾菜太明顯」、「今天換作男生北漂，你同事會幫他夾菜嗎」，認為「已經有男女朋友了就要懂得避嫌，要照顧人可以用其他方式」。

有人還關心這件事的後續發展，直問在男同事隔日請假後，「那個年輕女同事是不是也沒來上班？」有人提出這整件事可能都是男同事計劃好的，「不要嫌我多嘴，男的根本是計劃通，不只事先請好假，還請眾多演員見證，可以快速分手，不拖泥帶水，無縫接軌南部女孩，大家也不會再問為何分手，不只安全下莊，還順便抱得美人歸，正式照顧女同事。」引發網友熱議。