媽討每月5千孝親費 70K男怒罵「明明有賺錢」：根本乞丐

出社會後開始賺錢後，為了對父母表示心意，有些人會固定給予孝親費補貼家用，但卻也引起了不少爭議。近日有一名網友氣憤表示，媽媽平時有上班，月薪8萬，但卻每個月都向他索討孝親費5千元，痛罵母親「吃人夠夠」，甚至口出惡言「根本乞丐」，貼文一出引起整排網友反彈。

這名網友在PTT發文表示，媽媽近日跟他索討一個月5千元的孝親費，但她現在還有在上班，月薪有8萬多，原po氣憤指出，自己才出社會不到一個月，媽媽就急著討錢「是吃人夠夠嗎？還是覺得可以從我身上拿好處」，認為有賺錢的人還來討錢「根本乞丐」。

此文一出馬上引起網友反彈，直呼「這種情況，不是你媽缺錢，而是你是兒子， 他要養成你責任心」、「最好你從小到大，從出生到現在，沒有用過爸媽的錢？我還以為要薪水一半之類的，結果才區區5千而已」、「住家裡給錢正常吧，不爽自己搬出去哦」、「5千很明顯就一個象徵而已，又不是跟你拿一半」。

也有人點出自己的經驗，「剛出社會時才4萬，給家裡1.5萬」、「才5千，我一個月給1萬」、「薪水35k，孝親給4千路過」、「我出社會時我媽也有跟我拿孝親費，但是他全部都用我的名字幫我做投資理財」，有人建議「討論看看能不能先給3千，等明年加薪再給5千啊」、「可以跟你媽溝通，說乞丐有點言重了吧」。