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婆婆不滿媳婦同住「住娘家也可」 她怒嗆：房子以後是我們的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友婚後想住婆家，但婆婆希望她和老公可以搬出去住或是住娘家，令原po相當氣憤，圖為示意圖。圖片來源/ingimage
一名網友婚後想住婆家，但婆婆希望她和老公可以搬出去住或是住娘家，令原po相當氣憤，圖為示意圖。圖片來源/ingimage

不少情侶結婚後，女方會希望與婆家分開住，不過，一名網友卻選擇住婆家，但婆婆認為她在家會讓全家很不自在，於是希望她和老公可以搬出去住或是住娘家，令原po相當氣憤，「有什麼毛病嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文，她婚後想住在婆家，但婆婆卻不高興，認為她的存在會讓全家不自在，做什麼事都要考慮她的感受，並表示，家是放鬆的地方不是配合她的地方，希望原po和老公可以搬出去住或是住娘家，原po一聽相當氣憤，「有什麼毛病嗎？住娘家？要不要臉說這種話，是被招贅的嗎？」，並認為娘家嫂也和自己的爸媽同住，爸媽對她跟女兒一樣，婆婆應該學著點，且公公生前交代這間房子要給兒子繼承，「也算是我們的房子，真該走也是你們母女好嗎？」，此文一出，引起不少網友討論。

網友紛紛表示，「好厲害喔！大部份的人是拚命搬離，你勇敢的往裡面走」、「真是勇敢啊，不過住外面就好了啊，那個房子妳小姑也有繼承權」、「怎麼會有人想要跟婆婆住」、「是我就馬上！立刻！搬，為什麼會想住一起勒（呢），做不完的事、煮不完的三餐、宵夜、點心，永遠只是外人，這麼想不開」、「這也是一種境界」、「第一次看到媳婦想住婆家! 大部份是想搬走卻不能搬…」、「這不才是媳婦的心聲嗎」、「住娘家是多少人求之不得啊～」、「很反常，不過自己住吧」。

有網友批評原po，「笑死，第一次看見那麼想住婆家，然後還乞丐趕廟公的」、「公公說以後要給兒子繼承的，那表示現在不是老公的名字，也就是說現在房子是婆婆的，那妳說該搬出去的到底是誰」、「外人住進去自己的家，真的很不自在，我喜歡妳這婆婆，很開明、好有智慧，是我的菜」、「 一家人伺候妳所以無法放鬆，所以想住婆家是要享福的吧！」、「所以重點就是，你為了這間房子繼承權」。

不過有網友則認為，「都這樣說了，我寧願回娘家也不想要被這樣的婆家糟蹋，住娘家還比較自在」。

婆媳紛爭 結婚

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