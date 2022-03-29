38歲正妹閃婚如願當醫師娘 丈夫婚後一拉口罩卻全變調

每個人擇偶的要求不同，有人看重個性，也有人看重職業與收入等外在條件。不過近來卻有國外媒體，報導了一位雖如願嫁給擁有理想職業的老公，卻在婚後發現感到十分後悔，如今婚姻也岌岌可危的女性。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名未央子的40歲家庭主婦，過去由於享受著自由生活，不打算急著與人正式交往結婚，因此到了38多歲了都還維持單身狀態。此時的她，發現到身邊的親友都已經成婚生小孩了，才驚覺自己應該要找個對象定下來。

未央子注重保養，特別是經常做瑜珈維持身材，因此仍有一定外在條件，而且家中的兄長與父親也都是醫師，於是她也堅持「不是醫生就不嫁」的原則。之後在婚友社介紹下，她成功認識一位小自己一歲的丈夫，兩人交往過程中非常順利，才花兩個月就決定結婚。

然而真正成為夫妻之後，未央子才注意到丈夫有著臉頰鬆垮、嘴唇歪斜、牙齒歪斜等等外貌缺陷。由於交往時正逢疫情期間，丈夫始終都戴著口罩，未央子不過只看過兩、三次他脫口罩的樣子而已，因此沒有事先察覺。儘管丈夫的個性相當溫柔，未央子也試著說服自己外貌方面「久了會習慣」，但愛美的她終究無法接受。

有一次丈夫在起床時，想要給未央子來個熱吻當作招呼，但未央子卻因為心中的反感，本能性推開丈夫。從此之後兩人的感情急速降溫，互相不理睬對方之外，未央子還發現丈夫和不認識的女性到高級餐廳用餐，從而抓到對方外遇的證據。儘管至今沒有離婚，但兩人已經只是徒有夫妻名號，心靈上卻早已經貌合神離了。