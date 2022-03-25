孫子一哭奶奶急抱去收驚 媽心累：明明屁股紅而已

相信許多有孩子的爸媽都有這樣的經驗，將幼兒給長輩帶，卻常常因為教養方式不同而造成磨擦，一名女網友就發文抱怨婆婆很疼愛孫子，但只要孫子一哭鬧就帶去收驚，讓她覺得心很累。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道，白天都是請保母照顧孩子，晚上婆婆會幫忙接著帶2到3個小時，她和老公下班後再接回來帶，但是保母和她帶都很正常，唯獨婆婆照顧的時候，孩子就會大哭大鬧，而且只要一哭鬧，婆婆就覺得不對勁，立刻帶去廟裡收驚，讓原PO很傷腦筋。

原PO表示，婆婆總是告訴她孩子的哭聲不一樣，所以才要帶去收驚，但3、5天就收驚一次，讓她覺得次數太過頻繁，「有人可以告訴我該怎麼跟婆婆溝通一下，小孩真的不能太常收驚不是嗎？」

前幾天，婆婆又帶著孩子去收驚，還提醒原PO孩子哭聲有點不尋常，要注意一下，她回家後幫小孩換尿布時就發現屁股紅了一整排，「所以不尋常的哭聲是因為紅屁股，媽媽我真的心很累欸…聽說常收驚的小孩後面會不好帶」。

不少鄉民也有共鳴，「我三個小孩最大的小三了，沒收驚過，我老公不信那套」、「我婆婆倒是說不要隨便收驚，尤其是小小孩，我兩個孩子沒收過，也是平安健康長大」、「到正神廟宇收驚沒問題，有問題就是像妳文中說的（照顧小孩的人疏忽導致）」、「原本沒事，可能是被收驚嚇到」、「良心建議，越收寶寶的靈會越不穩，越難帶」、「婆婆帶就小孩就有問題，那可能就是收驚的對象搞錯了」。

不過也有人覺得原PO想太多了，「我老媽也三天兩頭把衣服拿走公媽廳拜，老一輩都這樣，別想太多」、「我老公他們也是從小收驚長大的，收驚是安慰長輩的不安心，謹記不亂吃符水香灰或侵入性的動作」、「常收驚不會怎樣、但是別給孩子喝來路不明的符水，可以洗身體沒差」、「收驚沒關係啦，只要不亂塗，亂吃就好！住在一起就讓長輩也安心一下，妳的日子比較平靜啦」、「別想太多，大家都是疼愛小孩子」。