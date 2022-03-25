她月經外漏男友不救 認為經血髒到「像在幫對方擦屎」

過去社會對於女性月經議題較於保守，多數人習慣以「那個」、「大姨媽」來代稱，避免直接說出「月經」一詞，女性拿出衛生棉也習慣遮掩，彷彿是眾人不敢直說的秘密。近年來各國對於月經平等、月經貧窮等議題越發重視，臺北市政府也於本月7日開始提供國中女生每月200元的生理期用品兌換金，旨在消弭購買生理期用品帶來的負擔，也再次喚醒社會，月經不應該是骯髒、不可公諸於世的女性秘密。

許多女性在成長過程中曾遇過月經外漏的驚險時刻，一名女網友在「Dcard」上分享，自己有一次在經期第二天時和男友出遊，「男友去超商買東西，我站在店門口等他，結果很尷尬的，我裙子流了一大片血」，路人好心提醒後，她急忙躲在角落清理。

但讓原PO難過的是，男友在從超商出來後並沒有協助她擦拭、關心她或者幫她遮擋，只是自顧在一旁滑手機，「我當下只覺得很丟臉，那一片面積大到我不知道有多少人看到、甚至流了多久，我不介意他沒發現，因為我自己也沒有發現，但當下至少要關心一下吧」。

原PO事後和男友溝通，得知他不願意上前關心或協助的原因是「覺得月經很噁心」，「協調後，他說下次遇到，會先關心我要不要幫忙，也願意幫我買濕紙巾，我們有講開，我也算是可以接受」，但後續再次談到這件事，原PO卻又得知男友覺得「擦月經等同於幫對方擦烙賽」，讓原PO不敢苟同。

此文一出，引起許多網友熱烈討論，有網友認為男友沒有義務幫忙清理經血，但零關心這點的確不貼心，也有人建議原PO「這男的可以放生了啦，沒有月經怎麼生小孩？他卻覺得月經跟屎一樣」、「怎麼會在那邊滑手機勒，這時候就要主動過來幫忙」、「說會怕血之類的都比很噁心好多了，然後他真的很不貼心」、「我跟女友也曾經遇過類似問題，我直接把衣服脫下來讓她綁著，不尷尬啊！清理的事情我來，她去休息就好，每一次事情發生的細節都是妳衡量這段愛情是否值得繼續投資的地方」。